Lorena (‘GH 14’) rescata unos brutales videos en los que Miguel Frigenti y su madre se reían de su peso

Miguel Frigenti llevaba años queriendo entrar en un reality de televisión, y este año lo ha logrado al ser concursante de Secret Story: La casa de los secretos. En sus primeros días de convivencia ya ha tenido varios enfrentamientos: le puso los puntos sobre las íes a Emmy Russ por cuestiones de higiene (pues la alemana se dejaría los tampones sucios por medio), Lucía Pariente ha roto su tregua con él, y se ha enfrentado a Isabel Rábago, una vez más, por su salida del programa Ya es mediodía.

El concurso del periodista, sin embargo, puede que tenga las horas contadas: está nominado para abandonar el concurso junto a Bigote Arrocet, Cristina Porta y Emmy Russ. Y fuera puede que no encuentre el apoyo necesario, pues se ha desvelado cómo en el pasado trató muy mal a Lorena Edo, concursante de Gran Hermano 14, de la que se reía de su peso en vídeos que hacía junto a su madre.

Pasadas las 21 horas de este jueves, Lorena compartía en sus redes sociales una nota de texto en la que contaba cómo en 2013 entró en Gran Hermano, y cómo al salir descubrió que una madre y un hijo hablaban con mucha crueldad de ella en Twitter y en vídeos realizados por Twitcam. Se trataba del propio Frigenti y su madre. “Llegaron a conseguir mi teléfono y recibí llamadas incesantes de ambos”, asegura la valenciana.

Aquellos vídeos eran “innecesarios” y estaban “llenos de crueldad”, según relataba, pues se incidía mucho en su condición física, y consideraba que otra persona que no tuviese su resilencia o su familia y amigos a saber qué habría pasado.

Lorena Edo se ha mostrado contraria a que Miguel Frigenti esté en un programa con tanto seguimiento porque es una persona que “infunde odio” y que puede servir de inspiración a otros que quieran hacerse un hueco en la televisión. Insiste, por otro lado, que el periodista nunca ha pedido disculpas por su actitud ni ha mostrado arrepentimiento, y que si se ha decidido a desempolvar esta historia después de 8 años es porque en Secret Story: La casa de los secretos el propio Frigenti se presenta como alguien que ha sufrido mucho acoso y bullying. Recuerda que ya lo denunció y ganó, y que “no es rencor, sino llamar a las cosas por su nombre”, finaliza la nota.

A continuación, Lorena ha compartido un vídeo de Miguel junto a su madre Marisa, que es quien más habla en las imágenes. “Si yo digo que estás sobrada de kilos, y eso lo expreso diciendo que eres obesa, gordinflona, no es algo denunciable porque no estoy mintiendo” dice la madre de Frigenti en un momento. “En cuanto te vea el juez dirá que sí, que no te gustará, pero te ha descrito. Eres gorda, Lorena, resentida, y muy mala persona. Me da igual que me denuncies, no me quitas el sueño para nada”. Por su parte, Miguel invitaba a Lorena a denunciarle, y añadía que más que imaginar a Edo haciendo bolos en una discoteca la contrataría para “un zoo para hacerse fotos”.

En un fragmento de otra grabación, la madre del periodista dice “A diferencia de ti yo reconozco que soy gorda porque muevo la muela, no me invento enfermedades. Tú eres gorda por lo mismo, porque eres vaga, no haces deporte y eres vaga, asúmelo”.

Sigue los temas que te interesan