Laura Fa estalla contra Kiko Jiménez: "Eres un impresentable, un barato y un cerdo"

Laura Fa y Kiko Jiménez han protagonizado un tenso enfrentamiento en Sálvame este martes. El colaborador era uno de los protagonistas de la tarde después de que su suegra, Maite Galdeano, le asegurase a Jorge Javier Vázquez el lunes que él y Sofía Suescun habían roto su relación.

El joven ha negado en rotundo la información, aunque el presentador ha insistido en que ha sido la propia Maite la que le ha contado la ruptura mediante un mensaje en su contestador.

En medio de la confusión, Laura Fa ha hecho un comentario teorizando sobre lo que pasaría si Kiko y Sofía se separasen: "Si te separas contarías de ella lo mismo que has contado de Gloria Camila y sería tema para nosotros", le dijo al de Linares.

"Pues como tú cuando llegaste del confinamiento y reprochabas cosas a tu hijo", respondió Kiko, causando un enorme enfado en su compañera. "No seas tan sucio con eso, no seas bajo. No es lo mismo porque tú has vendido a tus ex, a tu familia, a tu novia, tu vida... Eres un sucio y un provocador. ¡Y un imbécil, además!", le espetó la catalana antes de levantarse para abandonar el plató.

Se ha liado entre Laura Fa y Kiko Jiménez #yoveosalvame pic.twitter.com/ePYWSdZWsk — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

A pesar del amago de abandono, la periodista acabó regresando a su silla, aunque seguía bastante alterada. "Lo que no puede hacer es decir cosas que yo no he dicho y utilizarlas de una manera muy sucia", proseguía.

"Él es un personaje de estos 'baratijos' y a mí no me va a meter en sus cosas, es un 'baratijo' que viene aquí e intenta provocar. Tienes la novia y la suegra que te mereces", aseveró la de Badalona.

Finalmente, Laura dio la última estocada a Kiko: "¡Eres un impresentable, un maleducado y un impresentable! Es la última vez en tu vida que me diriges la palabra. ¡Eres un impresentable, un barato y un cerdo!", sentenció.

