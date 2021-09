Quién es Nacho Fresneda, el actor que desde hoy acude como invitado a ‘Pasapalabra’

Pasapalabra renueva sus invitados esta tarde. Y lo hace con un rostro muy vinculado tanto al mundo de la televisión: el actor Nacho Fresneda, quien pondrá a prueba su rapidez mental y su cultura popular para ayudar a los concursantes a acumular todos los segundos posibles.

Además de a Fresneda, el presentador Roberto Leal dará la bienvenida a Pasapalabra a Andrea del Río, Joel Bosqued y Neus Sanz, quienes comparten con Nacho la vocación por el arte dramático.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea del Rio (@andre_del_rio)

Nacho Fresneda nace en Valencia en 1971 y rozando la mayoría de edad hizo unas pruebas en la Fundación Shakespeare de Valencia, que hizo que le picase el gusanillo de la interpretación. Sobre su método de trabajo, apunta que le gusta ir siempre con una libreta y un bolígrafo encima, pues escribe a mano los guiones, los subraya y así es como logra aprenderse los textos.

En cine, Fresneda ha trabajado a las órdenes de Rosa Vergés, José Luis García Sánchez o Marco Risi. Sus trabajos más recientes en el séptimo arte son El reino de Rodrigo Sorogoyen y El silencio del pantano, de Marc Vigil.

En televisión ha hecho varias series que le han dado mucha popularidad, como Hospital Central, Hispania, la leyenda, Amar en tiempos revueltos y Ángel o demonio. En 2020 estrenó Madres, amor y vida y Antidisturbios, y este 2021 le vemos en Parot.

En teatro, ha dado vida a Yasha en 'El Jardín de los cerezos', dirigido por Lluis Pasqual; fue Macduff en el 'Macbeth' de Calixto Bieto; y se metió en la piel de Edmond en 'El Rey Lear', de Miguel Narros, por citar algunos ejemplos.

De su vida personal, Nacho Fresneda procura que se sepa poco o nada. “Lo que quiero que se vea de mí son mis personajes, no participo en las redes ni me gusta. No tengo Instagram, ni Facebook ni Twitter, no tengo interés en compartir nada con nadie” dice al respecto en una entrevista para AISGE.

Sigue los temas que te interesan