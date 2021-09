Jorge Javier, rotundo con las agresiones homófobas y advierte: "No es el peor momento, esto va a ir a más"

El brutal ataque homófobo cometido a plena luz del día en el madrileño barrio de Malasaña por ocho encapuchados ha generado un aluvión de reacciones públicas condenando la cada vez más frecuente violencia contra el colectivo LGTBI.

Nagore Robles y Jorge Javier Vázquez, dos de los rostros más visibles de Mediaset, han arrancado sus respectivos programas con sendos discursos de repulsa hacia esta nueva agresión que pone en jaque los derechos que ha costado décadas conseguir en España.

Jorge Javier ha interrumpido el transcurso de Sálvame para condenar abiertamente esta nueva agresión y lanzar un mensaje de concienciación. "Llegué a Madrid hace 25 años y jamás sentí miedo. Era una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos. Creo que ese Madrid ya no existe, y entiendo que en muchísimos puntos de toda España se está perdiendo esa sensación. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad, por primera vez no me siento seguro a la hora de salir por ciertos sitios", ha confesado el de Badalona.

Así es como hay que hablar. Con las palabras que son, sin darle la vuelta cobarde. Me alegra que estos minutos de Jorge Javier Vázquez hayan entrado en tantas casas hoy pic.twitter.com/RUZB64kXHZ September 7, 2021

"No estamos en el peor momento, esto va a ir a más porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio", advierte. "Estamos ante un problema gravísimo que se tiene que parar ya. Todos los partidos políticos de este país, sin excepción, deben ponerse las pilas".

El catalán ha recordado que tanto las mujeres como el colectivo LGTBI son víctimas de violencias específicas: "No conozco a ningún hombre al que se haya maltratado y matado por ser heterosexual", ha espetado.

"Estamos en un momento muy crítico, esto se debe condenar sin paliativos. Por favor, no dejemos que vaya a más", ha rogado el filólogo. "A mis 51 años, jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay. Los discursos de odio son la antesala a las acciones de odio. Vivir intranquilo es la antesala a vivir con miedo y yo no quiero vivir con miedo", ha sentenciado.

Poco antes, Nagore Robles daba comienzo a Sobreviviré pronunciando el siguiente discurso: "Si nos prohibieran amar, no seríamos personas. No puedo entender cómo en el 2021 todavía suceden estas cosas. Cómo hay personas que no se siguen sorprendiendo ante este tipo de agresiones. Cómo hay personas con puestos de trabajo importantes en este país, que deciden por la seguridad de los ciudadanos, que se quedan de brazos cruzados, que simplemente se quedan de brazos cruzados y se señalan unos a otros".

Nagore Robles se emociona y condena la homofobia que está sufriendo últimamente el país



¡QUÉ GRANDE ERES @Nagore_Robles ! 🏳️‍🌈❤️ #Sobreviviré pic.twitter.com/exYwYI7OwW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

Sin poder contener las lágrimas, la ex gran hermana ha expresado su rabia ante la impasibilidad de las autoridades frente a la amenaza homófoba: "A mí, hablo por mí, a Nagore Robles Gutiérrez, con 38 años, no me vale con que tengamos un día al año para reivindicar y salir a la calle por el Orgullo Gay. No me vale con eso. ¡No me vale! Hoy vamos a hablar nosotros, de forma personal, y vamos a compartir, si queréis, si hemos sido víctimas de alguna agresión homófoba en nuestra vida", ha aseverado.

"A mí me gustaría que el discurso contra la homofobia no solo lo diéramos la gente que pertenecemos al colectivo LGTBIQ+, sino todos", sentencia la vasca.

