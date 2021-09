Críticas a 'La hora de La 1' por no rebatir a Ortega Smith: "¡Cómo se permite esta barbaridad!"

La hora de La 1 se ha convertido este martes 7 de septiembre en objeto de críticas en redes sociales después de que su presentador Marc Sala no entrara a rebatir las palabras del secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, quién ha relacionado la reciente agresión homófoba en el centro de Madrid con la inmigración ilegal.

"Condenamos todo tipo de violencia. Lo que pedimos es que la información se diga claramente: la violencia tiene una causa directa, aunque alguno se ruborice y te llamen racista o xenófobo, con la entrada masiva de inmigración ilegal. Y lo hemos visto en esas zonas donde esa inmigración ilegal es mayor", ha dicho el político de extrema derecha.

"No entendemos por qué hay partidos que no condenan todo tipo de violencia, por qué cuando se asesina desgraciadamente a una mujer a manos de su pareja heterosexual salen corriendo a poner una pancarta y hacen todo tipo de manifestaciones, que nos parece muy bien; pero cuando es un hombre o un niño, entonces no dicen anda. Es algo que no entendemos", proseguía.

"O cuando una manada es española, sale en todos los telediarios, se criminaliza, todos los tertulianos se pasan horas hablando; pero cuando esa misma manada es de personas extranjeras, inmigrantes, y se sabe que han sido magrebíes, se calla la información. Eso hace mucho daño", ha continuado diciendo sin que Sala le rebatiera.

De hecho, lo más que ha hecho el presentador ha sido decirle a Ortega Smith que "podría rebatirle eso" y dejar que el político siguiera con su discurso. Una actitud que ha enfurecido a los espectadores, que han reprochado a la televisión pública que no se rebata este tipo de discursos.

"Me parece genial que una TV pública entrevista a cualquier partido, pero también se tiene que desmentir, rebatir y enfrentarse a sus discursos de odio. Blanqueamiento no es hacer una entrevista, blanqueamiento es que este discurso no tenga respuesta", escribía un tuitero.

En estos momentos, la Policía Nacional sigue investigando la brutal agresión homófoba con los testimonios y cámaras de seguridad y trata de identificar a los autores, de los que de momento se desconoce su nacionalidad. Los agentes están investigando lo ocurrido como un delito de odio.

El colectivo LGTBI+ de Madrid, COGAM, ha convocado una concentración para este sábado a las 19 horas en la Puerta del Sol contra la "espiral de agresiones" que están sufriendo las personas LGTBI tanto en la capital como en otras ciudades del país.

Qué cojones está diciendo y por qué se permite esta barbaridad en la TELEVISIÓN PÚBLICA https://t.co/WLW2n8m4Fc — Sabina (@Sabsabsabina) September 7, 2021

La televisión pública dando voz a la extrema derecha, normalizando el racismo y banalizando la homofobia. Pero luego a estos gilipollas los votan porque la izquierda posmoderna no sé qué. https://t.co/aTEKZ7ce0M — Xandru Fernández (@xandrufernandez) September 7, 2021

y el presentador asintiendo tranquilo frente a este discurso de odio. preciosa la televisión pública. https://t.co/tY4IdNIzkc — Juan Carlos 🏳️‍🌈🔬 (@biojcsd) September 7, 2021

Medios públicos dando altavoz al fascismo y a sus discursos de odio. Mal, todo mal. https://t.co/OIPNkRJSEX — Idafe Martín Pérez (@IdafeMartin) September 7, 2021

Esto es ODIO en una televisión pública.



¿Qué bajeza moral tienes que tener para 'condenar' una agresión al colectivo LGTBI culpabilizando a otro colectivo vulnerable como las personas migrantes?



Cuesta abajo, hasta la mierda corre. https://t.co/rF4zye0ToT — Francesc Miró (@FrancescMiro) September 7, 2021

Me parece genial que una TV pública entreviste a cualquier partido, pero también se tiene que desmentir, rebatir y enfrentarse a sus discursos de odio.



Blanqueamiento no es hacer una entrevista, blanqueamiento es que este discurso no tenga respuesta. https://t.co/QhYTeldHdH — nacho🌻🏳️‍🌈 (@nachxdeu) September 7, 2021

Si en una mesa, hay 10 personas y un nazi, en la mesa hay 11 nazis.



Ténganlo en cuenta @LaHoraTVE @rtve https://t.co/fCPjOhWo9j — Guapito de cara (@YoSoyGuapi) September 7, 2021

Este tipo de discursos falaces y xenófobos, que mezclan, tergiversan y confunden en asuntos tan delicados, no tienen cabida en una televisión, y menos en la pública. Y no es tolerable que no sean rebatidos de forma contundente. Así no @rtve @LaHoraTVE 🤬 https://t.co/WeFbvLJtAy — LukaES 🏳️‍🌈 (@LukaEurovision) September 7, 2021

