Antena 3 pone fecha al estreno a ‘Veo como cantas’, el nuevo programa de Manel Fuentes

Una de las principales bazas de Antena 3 para la nueva temporada televisiva es Veo cómo cantas, un nuevo guessing game que seguirá la estela de Mask Singer: adivina quién canta. Esta vez los espectadores tendrán que adivinar si los concursantes son cantantes profesionales o no fijándose en otros aspectos de su actuación, no en la voz. Presentará Manel Fuentes y Ana Milán, Josie y El Monaguillo y Ruth Lorenzo serán asesores.

Un concurso que ya tiene fecha de estreno. Y es que Atresmedia ya ha comenzado a promocionar este formato, cuyo estreno tendrá lugar el próximo miércoles 8 de septiembre a partir de las 22:45 horas.

Antena 3 inició el pasado mes de enero las grabaciones de esta gran apuesta televisiva, adaptación de I can see your voice, formato Coreano de CJ ENM, creadores de Mask singer. El concurso ya se ha adaptado con éxito en Estados Unidos, Alemania y Holanda.

La dinámica del programa es muy sencilla: un concursante tendrá que servirse de la ayuda de unos rostros famosos, que forman el llamado panel de expertos, para adivinar, exclusivamente por la apariencia física, si los cantantes que irán apareciendo son buenos o malos vocalistas.

Todo ello sin escuchar cantar a los "misteriosos vocalistas", en una decisión muy compleja para la que la ayuda del panel de asesores. Eso sí, los concursantes contarán con una serie de pistas que, junto a las opiniones de los expertos, les servirán para intentar hacerse con los suculentos premios económicos presentes en cada programa.

Un espacio en el que se mezclarán cantantes de excelente calidad artística y éxitos musicales inolvidables con vocalistas de dudosa pericia y toda una serie de "comentarios hilarantes, ingenio y mucho humor".

