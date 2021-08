RTVE desvela sus planes con 'La 2 Noticias': "Volverá cuando se reúnan los recursos necesarios"

El presidente de RTVE, Jose Manuel Pérez Tornero, ha presentado este lunes en Prado del Rey las novedades de la temporada de Informativos 2021-22, acompañado de Esteve Crespo, director de Contenidos Informativos; Javier Grima, director adjunto de Deportes; Cristina Arias, directora de Centros Territoriales; y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, junto a los presentadores y locutores de los informativos de RTVE.

"Se inicia una etapa, no una temporada, es una etapa llena de expectativas y de ilusión, y en ella queremos ganar el futuro, el futuro que nos merecemos y que se merece la ciudadanía", ha señalado Pérez Tornero en su intervención. "RTVE tiene que ser fiable y un faro de orientación para la ciudadanía, y tiene que ser el camino de la referencia, de la credibilidad, la pluralidad, proximidad, independencia, y del rigor profesional".

El director de Contenidos Informativos, Esteve Crespo, ha desglosado los puntos que estarán en la hoja de ruta de los informativos, que pasarán por añadir "contexto y análisis a la información, fomentar el debate, ofrecer espacios líderes, destacar la profesionalidad que siempre ha caracterizado a RTVE, la importancia del diálogo o la apuesta por la transversalidad". "Somos un medio de comunicación de referencia en España y queremos seguir siéndolo, seguir siendo 'La de todos'".

Pese a esta intención renovadora, en la hoja de ruta de RTVE no está, al menos a corto plazo, la vuelta de La 2 Noticias, paralizadas desde abril de 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. Preguntado por los periodistas sobre este asunto, Crespo ha asegurado que el espacio informativo de la segunda cadena es "un proyecto de innovación, de buscar la otra cara de la noticia, innovar en nuevos lenguajes, narrativas y enfoques".

RTVE pretende renovar profundamente sus Informativos en septiembre. RTVE

El directivo considera que "una televisión pública no puede renunciar a la innovación" y asegura que la vuelta de La 2 Noticias "está ahí, queremos que se desarrolle y que tenga una nueva presencia". Sin embargo, no especifica cuándo se producirá: "Tendrá su momento oportuno cuando se reúnan los recursos necesarios para ponerlo en marcha. No queremos renunciar a nuestras señas de identidad", concluye.

Novedades

TVE optará por un tándem de presentadores para la versión matinal y de fin de semana del Telediario. Sirún Demirján y Álex Barreiro estarán al frente de edición matinal, mientras que Lara Siscar y Diego Losada estarán los fines de semana. Por su parte, Ana Blanco seguirá al frente del TD-1 y Carlos Franganillo del TD-2.

Los Telediarios contarán con una franja con más reportajes, entrevistas y temas de fondo. Se suman los corresponsales, los Centros Territoriales, y la experiencia de los profesionales de RTVE. El debate y el análisis estarán en La Hora de La 1 y La Noche en 24 Horas y se ha comenzado a trabajar en un debate de actualidad en prime time.

El Canal 24 Horas apostará por la última hora, las entrevistas a expertos con las primeras claves, y también a protagonistas de la actualidad. Informe Semanal seguirá como referencia de los reportajes de análisis de la actualidad y los documentales ganarán relevancia.

En RNE, Íñigo Alfonso sigue al frente de la información en las mañanas, Carlos Navarro estará en el 14 Horas y Sandra Urdín se incorpora al 24 Horas. Raul Heitzmann y Ana Marta Ersoch están al frente de las noticias el fin de semana.

Manu Martínez será el capitán del equipo de deportes y estará al frente de Tablero Deportivo. En Radiogaceta de los Deportes se jubila una de las grandes voces de la información radiofónica, Chema Abad. José María Rubí estará al frente de Radiogaceta desde Barcelona.

En las mañanas, la rueda de temperaturas y los titulares de Comunidades se avanzan a las 06:50 horas. Esta temporada habrá más información local en RNE: ya no solo se desconectará en Radio 5, sino también en Radio 1, gracias a una importante inversión en la red.

Sigue los temas que te interesan