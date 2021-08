Susanna Griso se pronuncia sobre el posible fichaje de Olga Moreno en 'Espejo Público'

Susanna Griso está disfrutando de sus merecidas vacaciones de verano, pero con la mirada puesta en la próxima temporada de Espejo Público. El magacín de Antena 3 estrenará imagen y plató en septiembre, pero mantendrá a su histórica presentadora al frente.

La periodista ha adelantado que habrá "bastantes cambios visuales" en la nueva etapa del formato, unas novedades que estaban casi atadas cuando pasó el relevo a Lorena García. "Dejé las cosas muy en marcha con cambio de plató y varios cambios de equipo".

Entre esas nuevas caras se ha especulado que podría estar Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, que pasaría así a la cadena rival de Telecinco tras ganar Supervivientes 2021. Sobre este asunto, Susanna ha respondido tajante: "Yo creo que es más personaje de la cadena de la competencia, no le veo encaje", ha expresado a Europa Press en la gala Starlite de Marbella.

Sobre el conflicto entre Rocío Carrasco y sus hijos, la presentadora prefiere no pronunciarse: "Yo no tomo partido ahí, no tengo vela en ese entierro".

La presentadora no ha querido pronunciarse sobre el conflicto entre Rocío Carrasco y sus hijos. Atresmedia

Mientras la presentadora de Espejo Público disipa las dudas sobre el posible fichaje de Olga, el regreso televisivo de Antonio David Flores sigue estando en el aire. Hace unos días, la revista Diez Minutos llevaba en su portada una fotografía del ex guardia civil y su mujer brindando sonrientes con champán, con un titular que rezaba: "Antonio David celebra con Olga su posible vuelta a la tele".

Esta publicación acrecentó unos rumores que ya venían dándose desde que Carlos Sobera pronunciase la siguiente frase en el especial Ahora, Olga: "En una sociedad civilizada todo el mundo tiene derecho a dar su versión. Supongo que Antonio David tendrá su oportunidad, en su momento, dentro de Mediaset, para dar sus declaraciones sobre eso".

En medio de la incertidumbre, el propio Antonio David hablaba con La Razón para desmentir su vuelta, al menos de momento: "Creo que Carlos Sobera desconoce toda la situación en la que me encuentro con Mediaset y pienso que puede ser una estrategia de ellos para el juicio laboral que se suspendió hasta septiembre. (...) Hay un juicio laboral contra ellos por el despido, y ni siquiera pude entrar en Mediaset para recibir a Olga en plató", comenta.

En cualquier caso, el exmarido de Rocío Carrasco tiene claro que no volverá a trabajar con La Fábrica de la Tele: "El daño que se me ha hecho es irreparable", aseveraba, sin cerrar la puerta a volver a Mediaset vinculado a alguna otra productora.

Sigue los temas que te interesan