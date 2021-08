Las vez que Buenafuente dejó en ridículo a Rafael Santandreu: "Esto no me había sucedido nunca"

Rafael Santandreu ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por su supuesto fichaje por el programa de TVE La hora de La 1, una colaboración que anunció el propio psicólogo y que la Corporación ha desmentido tajantemente a BLUPER afirmando que "ni está ni se le espera en RTVE".

Esta, no obstante, no es la primera controversia a la que el psicólogo y escritor ha tenido que enfrentarse, pues sus declaraciones le han valido aluviones de críticas en otras ocasiones, como cuando afirmó que "la depresión te la provocas tú" o que hay que "enviar amor" a Hitler.

En el año 2017, Santandreu ya era un reconocido tertuliano televisivo y recorría los platós promocionando sus libros de autoayuda. Uno de los programas que visitó fue Late Motiv, el formato de Andreu Buenafuente en Movistar Plus. En aquel momento, la conversación entre el psiólogo y el comunicador catalán se volvió viral por la lluvia de sutiles 'zascas' que Buenafuente le dedicó.

El presentador comenzaba la entrevista asegurando que lo que sucedió con el invitado no le había ocurrido nunca en su carrera profesional: "Nunca en la vida un invitado me había mandado toda la entrevista hecha, con sus preguntas y sus respuestas", exponía Andreu. "Estoy deseando que me digas por qué lo hiciste".

Ahora que se habla tanto del psicólogo televisivo de dudosa profesionalidad, podéis ver cómo en esta entrevista Buenafuente acabó con él en minuto y medio sin despeinarse y con la elegancia y el arte que le caracterizan. La cara del invitado lo dice todo. pic.twitter.com/kmEdcsBSpZ — Dany Blázquez (@danyblazquez) August 9, 2021

"Lo hacemos desde mi equipo porque tengo que decir que los periodistas hacen muy malas entrevistas, a veces se hacen unas preguntas que uno no quiere responder", contestaba Santandreu. Y proseguía: "Mi pasado de profesor universitario me dice 'dales las preguntas y las respuestas'". "Entonces confirmamos que eras un profesor repelente", espetaba Buenafuente con sarcasmo.

"Debía decirlo, Rafael. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que no la vamos a usar, porque yo trabajo de esto", explicaba el presentador finalmente. "Imagínate que esto se pone de moda, cada invitado trae ya la entrevista hecha, me sustituyen por una máquina y me quedo sin trabajo. Entonces no sería feliz y compraría tu libro. ¡Todo era un plan!", bromeaba.

La repercusión de la entrevista fue tal que el propio Santandreu desmintió días después haber estado incómodo en el plató y aseguró que se trataba de una broma propuesta por el equipo media hora antes de entrar al programa. Sin embargo, Andreu Buenafuente desmintió al psicólogo en su blog: "No se puede hablar de una escenificación pactada, ni de un sketch. Lo que se hizo es no esconder ninguna de nuestras intenciones al invitado (siempre lo hacemos así) y explicarle las bases sobre las que íbamos a hablar ante el público", escribía.

El presentador aprovechó para confesar su escepticismo hacia el mundo de la autoayuda y también se pronunció sobre el trabajo de Rafael Santandreu: "No conozco con detalle la obra y el trabajo de Santandreu. No lo suficiente para valorar y examinar sus tesis y pensamientos. Lo que he leído no me ha convencido. Y tampoco lo hizo en la entrevista. No disipó ninguna de mis alarmas sobre el tema".

