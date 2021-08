'Love is in the air': dónde y cuándo ver el final de la primera temporada de la serie turca de Mediaset

La primera temporada de Love is in the air está a punto de alcanzar el final de su emisión en España. La serie turca con la que Mediaset trató de emular el éxito de Antena 3 con Mujer y Mi hija ha acabado relegada a un discreto papel, ya que hace unas semanas Telecinco decidía retirar de forma definitiva la ficción de su parrilla.

Tras esta noticia, muchos seguidores de la serie se han preguntado dónde y cuándo podrán ver el cierre de la primera temporada de Love is in the air, así como los capítulos de la segunda temporada.

Lo cierto es que el último capítulo de la primera temporada, titulado 'Promesas a la mar', ya se puede ver en Mitele PLUS, así como los tres primeros episodios de la segunda tanda. Sin embargo, en abierto no será hasta este viernes cuando los espectadores puedan ver el desenlace de la primera temporada.

El episodio 121 de Love is in the air se emitirá este viernes 6 de agosto a las 17:45 horas en Divinity. La cadena temática ha acogido la emisión de la serie turca en abierto después de que Telecinco decidiera retirarla de forma definitiva debido a sus discretos resultados.

La segunda temporada no se hará esperar, pues Divinity emitirá el capítulo 122 el lunes 9 a las 17:45 horas, evitando así dar un descanso a la ficción antes de que los espectadores puedan descubrir cómo continúa la historia.

Por el momento, la cadena temática está dividiendo los capítulos originales de Turquía -de 130 minutos de metraje- en entregas de unos 40 minutos, por lo que cada emisión turca da para cuatro capítulos en España. A pesar de ello, si Mediaset sigue optando por la emisión diaria de la serie, no tardará en alcanzar la emisión original, pues la cadena turca FOX opta por una entrega semanal y actualmente sólo ha emitido ocho episodios de la segunda temporada.

Sinopsis del capítulo 121

Eda y Serkan continuarían probando suerte en su peculiar nido de amor, a pesar de los peligros a los que se han enfrentado. Si bien Serkan quiere vivir su vida al máximo sin centrarse en su enfermedad, nadie puede entender el gran cambio que ha dado, que es bastante notable. Serkan y Eda experimentan un estilo de vida diferente en su caravana amarilla.

Las decisiones inesperadas de Serkan confunden a Eda. Ella desconoce el peligro que les aguarda mientras vive la vida al máximo con el hombre que ama en la caravana de sus sueños. ¿El último incidente que les sucedió conducirá a la revelación del secreto de Serkan?

