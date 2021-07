¿Qué le pasa a Kiko Matamoros? ¿Por qué lleva gafas de sol en el plató?

Noticias relacionadas Olga no tiene nada que decir: el aberrante espectáculo de Telecinco a costa de Rocío Carrasco

Este miércoles hemos tenido ración doble de Kiko Matamoros en Telecinco. En primer lugar, el colaborador acudía a Sálvame con unas gafas de sol de color amarillo, que despertó la curiosidad de todos sus compañeros. ¿Se debía a una nueva operación, o tenía algún problema de salud?

El propio Kiko Matamoros explicaba lo sucedido. “Tengo un poco de conjuntivitis”, reconocía, para luego añadir, en tono de broma. “Es en el ojo que veo además, veo menos ya...”, señalaba, en referencia a su glaucoma de tensión alta, lo que provoca un continuo deterioro en la vista. Hace algunos años, en una entrevista, explicó que terminará por quedarse ciego. “Tenía entonces cuarenta y tantos por cierto de visión en el ojo derecho y un poquito mermada la del izquierdo. Hoy ya no tengo visión en el ojo derecho. En el otro tengo la suficiente...” dijo entonces sobre su salud ocular.

Esa misma noche, Kiko Matamoros acudía como invitado a Ahora, Olga, un programa especial sobre Olga Moreno. De nuevo, le vimos lucir las mismas gafas, si bien esa entrega estaba grabada desde el martes anterior, por lo que el problema de conjuntivitis de Kiko ha durado al menos dos días.

Hay que destacar que no es la primera vez que Kiko Matamoros sale por televisión con gafas de sol. El pasado mes de abril le vimos en el plató con unas gafas, en este caso oscuras. “Creo que es una úlcera, me han dado una pomada” explicó entonces a todos los espectadores. “Ayer vi el capítulo (del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva) y esta mañana me he levantado así. He ido a la farmacia y me han dado una crema” aseguraba.

Su desencuentro con Paz Padilla

Este miércoles, Sálvame trató que Anita Matamoros cumplía 21 años lejos de su padre, con quien no tiene contacto desde hace meses. Kiko sorprendió a todos al afirmar que no daría el primer paso. “Mi vida, que me queda poca, no me la va a hipotecar nadie”, apuntó.

Paz Padilla, sin embargo, intentó hacerle ver las cosas desde otro punto de vista, y Kiko Matamoros terminó enfadándose y saliendo del plató. Paz Padilla entonces le pidió perdón, disculpas que Kiko aceptó. “No te sientas mal, yo lo siento porque no debo hablar de esto”, respondía Matamoros.

Sigue los temas que te interesan