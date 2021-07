Javier Ruiz es despedido de 'El Programa de Ana Rosa', pero seguirá en 'Cuatro al día' y 'Ya es mediodía'

Javier Ruiz no volverá más a El Programa de Ana Rosa. El periodista que más ha denunciado en los medios el discurso de la extrema derecha no ha sido renovado como colaborador del matinal de Ana Rosa en Telecinco para la próxima temporada, según adelanta Público y ha podido confirmar BLUPER.

No obstante, su despido nada tiene que ver con su alegato sobre la paliza mortal a Samuel y la homofobia, como así afirman algunos medios, sino que se encuentra dentro de la habitual rotación de colaboradores del espacio de Unicorn Content.

A nadie se le escapa, sin embargo, que Ruiz ha sido uno de los periodistas más críticos con los medios de comunicación y con el propio programa de Ana Rosa por dar voz a la extrema derecha y haber entrado en terrenos muy peligrosos con el objetivo de atacar a Unidas Podemos.

"Cuando Vox señala y pone diana en el pecho de la prensa entonces no pasa nada. Eso mismo (que ha hecho Unidas Podemos) lo ha hecho VOX la semana pasada y no he visto a nadie protestar por esto", le afeó en mayo a Joaquín Prat en Cuatro al día.

"La marcha de Pablo Iglesias ocupa mucho espacio en los medios. Tanto que eso explica parte de lo que está ocurriendo en Podemos. Ha habido tales pasadas de algunos medios de comunicación con Podemos, hemos traspasado límites éticos intolerables: se ha publicado la ecografía de sus hijos, se han colado en su casa para hacer reportajes. Se han violado cosas que no doy crédito", dijo sobre la marcha de Pablo Iglesias en El Programa de Ana Rosa.

Sólo unos días después, el periodista se mostraba rotundo también en este programa ante las mentiras desplegadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, por su discurso sobre Ceuta. "Voy a ser telegráfico: me avergüenza lo que acabo de escuchar, me avergüenza lo que acabo de escuchar en Vox Primero porque es mentira. No, no le pagamos a los inmigrantes ilegales. No, no estamos haciendo lo que dicen. No, no es verdad nada de lo que dicen", comentó entonces.

"No es original. Todo lo que hemos escuchado es el discurso de Trump, desde el muro hasta el dicho", explicó el antiguo presentador de Las mañanas de Cuatro recordando el eslogan del expresidente americano "las vallas altas hacen buenos vecinos".

Asimismo, Ruiz ha realizado este mismo miércoles un alegato sobre la homofobia denunciando que "tenemos partidos políticos que están socavando libertades públicas con dinero público. Hay un clima de LGTBIfobia. Cuando hay delitos de odio disparados, tienes un problema".

Javier Ruiz despedido del programa de Ana Rosa tras este alegato, según informa @publico_es Un alegato contundente, pero respetuoso, certero y elegante, con datos en la mano. Es peligrosísimo. Ni libertad de expresión ni de prensa en AR.

Ruiz, que ya fue destituido por Mediaset España primero al frente de Las mañanas de Cuatro y después de Noticias Cuatro, sí mantendrá sus colaboraciones en los otros dos programas de la productora Unicorn Content, Ya es mediodía y Cuatro al día.

La destitución de Ruiz recuerda a la del periodista Antonio Maestre, quien afirmó haber sido despedido por su posición crítica ante Isabel Díaz Ayuso. "Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Que deje pasar el tiempo", contó el periodista.

"Agradecer a producción del programa de Ana Rosa su trato, y a los trabajadores más aún. Es una decisión exclusiva de la dirección. Que no le sirvo para su cometido de salvar a Ayuso. Siempre he sabido que era una apariencia de pluralidad. Para salvar la cuota. Ningún drama. Seguiré haciendo mi trabajo en los medios que me permiten ejercerlo con libertad. Porque los hay", finalizaba.