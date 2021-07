Euprepio Padula, el italiano de moda, estrena 'A un metro de ti': "Mi sueño es rescatar 'La clave'"

Euprepio Padula es uno de los analistas políticos más conocidos de la televisión actual. En los últimos años, este abogado italiano ha multiplicado sus apariciones y ha conquistado al público por el tono cercano y asumible que es capaz de darle a un tema a veces tan farragoso como la política.

El comunicador se estrena como presentador este lunes 5 de julio en su primer programa propio, A un metro de ti, un espacio que se emitirá a las 23:30 horas en Telemadrid. Este formato se le ocurrió a él mismo después de entrevistar a la consejera delegada de Metro de Madrid, tal y como confiesa en conversación con BLUPER.

"Entrando en el metro dije: '¿Por qué no se ha hecho nunca un programa en el cual se cuenten historias de personajes conocidos y anónimos alrededor de las estaciones de metro?'", cuenta el coach, que llevó esa idea a la dirección de la cadena autonómica y ahora por fin se podrá ver materializada.

A punto de estrenar ‘A un metro de ti’ con mis entrevistas más personales. #AUnMetroDeTiTM

EL PRÓXIMO LUNES 5 DE JULIO, A LAS 23.30Hpic.twitter.com/1XOR9IF77V — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) July 1, 2021

Euprepio vive los momentos previos al estreno "con la seguridad de haber hecho todo el trabajo posible", "contentísimo" aunque con los nervios inevitables de las primeras veces, parecidos a los que pudo sentir hace justo seis años cuando debutó como tertuliano en Más vale tarde. Fue un 30 de junio y, casualmente, Mamen Mendizabal se ha despedido del programa exactamente el mismo día.

Desde entonces, el italiano ha tenido cabida en la programación de las principales cadenas del país, donde ha comentado la actualidad política y la crónica social. ¿Cuál es el secreto de ese éxito? Él aporta una posible respuesta en esta entrevista: "Como analista político he conseguido dar unos matices de entretenimiento a mis valoraciones de los políticos más allá de la crispación. (...) Soy transversal no sólo en lo político, soy objetivo sin casarme con nadie y he dejado bastante claro que también se puede hablar de política entreteniendo".

Servicio público

El presentador, que además es experto en liderazgo y asesora a políticos y empresarios, se muestra entusiasmado con esta nueva oportunidad para mostrar su talento en Telemadrid. "Soy un defensor tremendo de la televisión pública, siempre lo he sido y siempre lo seré", asevera.

Por este motivo, Euprepio siente que con A un metro de ti podrá "entretener cumpliendo una función de servicio público con pluralidad, calidad y transversalidad", que es la función de toda televisión pública. "La gente necesita encontrar cosas de sus regiones que no puede encontrar en la televisión nacional", añade.

Además, este programa será "un homenaje a Madrid y a su metro" en el que el presentador volcará el cariño que le tiene a la que ya considera su casa y a su popular sistema de transporte.

Protagonistas

En A un metro de ti, Padula entrevistará a diversos personajes de la política, el arte o la cultura mientras recorren la red de Metro. Esto permitirá a los espectadores descubrir aspectos desconocidos de los entrevistados, pero también conocer las curiosidades más llamativas sobre el transporte madrileño y los rincones más emblemáticos de la región.

Euprepio se encargará también de ahondar en los recovecos personales inexplorados de sus invitados: "Van a ser entrevistas muy personales en las que la actualidad interesa hasta cierto punto, porque me gusta mucho rascar en las emociones y en las vidas de las personas, buscando rincones desconocidos", relata.

El programa contará en su estreno con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el chef Mario Sandoval; el escritor Blue Jeans; y la cantante Rozalén. En las siguientes entregas, personajes como Carmen Lomana, Joaquín Leguina o Manuela Carmena se sumarán al trayecto.

Pero si hay una entrevistada que sorprenderá a la audiencia, esa será Esperanza Aguirre. Así lo adelanta Euprepio, que asegura que la expresidenta de la Comunidad de Madrid va a mostrar "matices de su vida que nos la van a acercar como abuela y como mujer, además de como la política de raza que es".

Entretenimiento

El coach asegura que está deseando recibir las primeras críticas de su programa, aunque considera que "va a gustar a todas las fuerzas políticas y al público de todas las edades". El secreto está, según él, en huir de la crispación política y tener siempre presente la vocación de entretenimiento.

Esa convicción de que se puede hablar de cosas serias a la vez que se entretiene le ha llevado a ser un firme defensor de los realities. "Son programas que ven millones de personas. (...) Discriminar de una forma clasista o con una arrogancia intelectual absurda a la gente me parece alucinante", comenta.

Es por esto que Euprepio obliga a todos los políticos a los que entrena a ver este tipo de programas. Así lo explica a BLUPER: "Si el 45% de la población ha visto el salto de la Pantoja del helicóptero, ¿cómo no lo va a ver un político para entender por qué tantas personas lo ven? Yo les obligo a verlo para que entiendan lo que pasa en las casas de los españoles".

El italiano fue uno de los colaboradores que estuvo presente en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Aunque en un principio le desconcertó la llamada de la productora, ahora el balance no puede ser más positivo. "Tengo clientes que me han felicitado por aparecer en el programa", confiesa. Y añade: "La polémica personal entre Rocío Carrasco y Antonio David es un instrumento para contar y analizar un determinado problema en el que me interesaba poner el foco".

Futuro

.@euprepiopadula estrena ‘A un metro de ti’, su nuevo programa de entrevistas más sinceras y personales.#AUnMetroDeTiTM

EL PRÓXIMO LUNES 5 DE JULIO, A LAS 23.30H

Más información 👉 https://t.co/wB2ApovNh8 pic.twitter.com/Gk11Oyj5Ul — Telemadrid (@telemadrid) July 1, 2021

Si algo caracteriza a Euprepio Padula es que nunca siente que ha llegado a un destino profesional. Siempre inquieto y polifacético, ya se atreve a confesar su proyecto soñado: "Tengo un sueño que es presentar La clave 3.0. Para mí era un programa mítico y me parecía maravilloso", dice refiriéndose al mítico programa de debate que conducía José Luis Balbín en TVE.

Al italiano le encantaría poder traer a la actualidad ese formato, conservando su esencia para "hacer un espacio parecido a lo que era La clave, aprovechando la digitalización y todos los medios que ahora tiene la televisión".

Mientras llega ese momento, tanto el comunicador como sus seguidores podrán disfrutar de esta nueva etapa al frente de A un metro de ti en Telemadrid, donde la audiencia podrá descubrir una faceta "absolutamente desconocida" del presentador, que aparecerá "bailando, cantando, haciendo deporte, vestido y casi desnudo".