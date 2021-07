El vídeo viral de Rockefeller acusando a José Luis Moreno de tener dinero negro y defraudar impuestos

José Luis Moreno ha pasado 48 horas en el calabozo tras ser detenido este martes por varios presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, falsedad documental y blanqueo de capitales. El famoso productor televisivo ha sido puesto en libertad este jueves, aunque tendrá que depositar una fianza de tres millones de euros y el caso sigue siendo investigado.

En medio del revuelo por su detención, los testimonios que le comprometen empiezan a relucir y el pasado de Moreno está siendo revisado con lupa en los medios, pero también en las redes sociales, donde se ha viralizado un vídeo en el que Rockefeller, uno de los míticos muñecos del ventrílocuo, hace referencia a esas artimañas del productor.

Metido en la piel del personaje, Moreno se acusa a sí mismo de ser un corrupto. "No se preocupe, que yo no le voy a delatar jamás", promete Rockefeller, que asegura que su 'dueño' tiene "más trampas que el Real Madrid".

🎬 Lo de José Luis Moreno lleva denunciándolo su muñeco Rockefeller hace décadas. pic.twitter.com/kHKOyTT7Bs — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 1, 2021

El ventrílocuo, indignado, amenaza al muñeco con ponerle una querella, ante lo cual el famoso cuervo responde tajante: "Seguro que la gana y yo, como soy un don nadie, 14 años en prisión. Usted, que lleva defraudando a Hacienda, a mí, a los trabajadores y a todo el mundo desde que nació, no le hacen hijo putativo del Ayuntamiento de milagro".

El diálogo continúa y Moreno presume de ser "un ciudadano ejemplar" y de tener un "expediente absolutamente blanco". "Es verdad, lo único que tiene negro es el dinero", espeta Rockefeller.

"¡Oiga! Yo...", interpela el productor, pero el muñeco le interrumpe para soltar otra sentencia muy reveladora que parece vaticinar la situación judicial a la que ahora se enfrenta José Luis Moreno. "Ya sé lo que va a decir: 'yo no soy consciente de tener dinero negro, yo no soy consciente de haber timado a todo el mundo, yo no soy consciente de ser un inconsciente'", concluye.

Esta no fue la única actuación en la que Rockefeller hizo referencia a los supuestos actos delictivos de su dueño. Al día siguiente de su detención, el programa Las cosas claras desvelaba otro vídeo en el que Moreno hablaba de la necesidad de "colaborar con el país" pagando impuestos. "No me tire de la lengua, Moreno, que lo largo todo aquí y al que le encierran es a usted", contestaba entonces el muñeco.