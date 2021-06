Ylenia Padilla desata la polémica por su transfobia y se acaba enfrentando a Amor Romeira en Twitter

Ylenia Padilla ha vuelto a incendiar las redes sociales por posicionarse con respecto a la Ley Trans que acaba de aprobar el Gobierno. La exparticipante de Gandía Shore se ha pronunciado contra esta nueva legislación de manera rotunda y utilizando argumentos tránsfobos que siguen la estela del movimiento terf (feministas trans excluyentes), lo cual ha provocado un aluvión de críticas hacia ella.

La de Benidorm ha retuiteado críticas a la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, a quien Ylenia también ha dedicado comentarios negativos y burlas en sus redes. Entre esos mensajes se pueden leer argumentos como que la Ley Trans va a "destrozar el deporte femenino" o que es "una barbaridad jurídica y un despropósito". Críticas que van acompañadas de etiquetas como #IreneMonteroDimisión, #GobiernoDimisión o #29JTraiciónALasMujeres.

Pero la que fuera colaboradora de Viva la vida no sólo se ha hecho eco de mensajes ajenos, también ha levantado ampollas con sus propias reflexiones sobre esta ley. "El feminismo no pertenece a la izquierda ni a las sectas comunistas. El feminismo no se utiliza para facturar. El feminismo no es un alimentador de egos ni hay mujeres más y menos aptas. Ojalá muchas abran los ojos", reza uno de esos tuits.

Solicito apoyo español frente al acoso y derribo que estoy recibiendo. 🇪🇸❤️‍🔥💪🏽 — Ylenia (@YleniaGandiaSh) June 29, 2021

#29JTraiciónALasMujeres

El feminismo no pertenece a la izquierda ni a las sectas comunistas.

El feminismo no se utiliza para facturar.

El feminismo no es un alimentador de egos ni hay mujeres más y menos aptas.

Ojalá muchas abran los ojos. — Ylenia (@YleniaGandiaSh) June 29, 2021

En otro mensaje, Ylenia utiliza con sarcasmo en lenguaje inclusivo que la ministra Irene Montero está impulsando en las últimas semanas. "Más fuerza que miedo. Más calle que clase. Soy agresiva, guerrera y disfrutona… ¿Seré un hombre? A partir de hoy espero ser respetada por el terrorismo informativo como todos los machirulos a a los que endiosan y protegen. Soy más liste y rápide. Lo merezco".

Ante el revuelo generado por sus comentarios, la valenciana ha decidido hacer frente a las críticas que le han dedicado en la red, perdiendo las formas en varias ocasiones con frases insultantes e irrespetuosas. Una de las receptoras de su ira cibernética ha sido Amor Romeira, ex gran hermana que ha tuiteado sobre esta polémica.

Es esta pedazo de cerda la que habla de mi familia y de mi Salud para ganar seguidores. Vendida Inmunda.

Grabar a los hombres mientras tienes relaciones es delito. — Ylenia (@YleniaGandiaSh) June 29, 2021

"No tengo ningún tipo de relación con Ylenia Padilla. No voy a entrar en el por qué. No me gusta hacer leña del árbol caído. Espero que se mejore pronto y que todo le vaya muy bien. Así que no me mandéis sus opiniones. Porque no me interesan", escribía la canaria en su perfil. Poco después, la aludida respondía: "Me insultaste por criticar a Irene Montero y me llamaste enferma mental. Y yo te digo lo que eres tú: Arrastrada, muerta de hambree, lianta, vendida. Cuando quieras te lo explico".

La disputa ha continuado cuando Amor ha invitado a Ylenia a pedir ayuda. "Aún estás a tiempo. ¿Dónde está su familia?", ha escrito. "Vamos a ver, pedazo de muerta de hambre, a mi familia ni la nombres. Empezamos por ti. Te vas a cagar, sucia", ha respondido la de Benidorm, que además ha acusado a Amor de grabar a los hombres mientras tiene relaciones con ellos.