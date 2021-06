El dardo de Paz Padilla a ‘Got talent’: “Me dijeron que seguiría trabajando, pero no”

Este jueves, Telecinco emitió la segunda entrega de la nueva temporada de Mi casa es la tuya. Tras Isabel Díaz Ayuso, Paz Padilla se convertía en la nueva invitada de Bertín Osborne. Gran parte de la charla entre los andaluces se centró en la pérdida de Juan Antonio Vidal, el marido de Paz, que murió hace un año por un tumor cerebral.

Paz Padilla explicó que esto repercutió en su trabajo, y que tuvo que ausentarse varios días. Sin mencionar expresamente a Got Talent, Paz explicó que el formato no le perdonó que en sus apariciones no estuviese entregada al show por completo.

Recordemos que Paz Padilla no renovó para una nueva temporada de Got Talent, y que solo se confirmó esta noticia cuando Mediaset publicó una foto en la que solo aparecían como jueces Dani Martínez, Risto Mejide y Edurne.

“Dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle, y me ha perjudicado mucho, me ha pasado factura. Me dijeron que no estuve al 100%, y yo le dije 'no estuve al 100% para ustedes, pero sí con mi marido, que era el que me necesitaba” explicó Paz Padilla.

“Ha sido algo que me ha hecho mucho daño. Me han dicho que yo no estuve al 100%. Yo era humorista, durante un año oculté que mi marido estaba malo. Lo dejaba dándose su tratamiento y me iba a trabajar, a ser graciosa. Nadie lo notó, me dijeron 'tú tranquila, que vas a seguir trabajando', pero no. No me importa, si hoy tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer”, añadía al respecto.

Paz habló largo y tendido sobre Antonio y dio muchos detalles sobre su historia de amor. “Él no entendía mi forma de ser como muchas personas, él estudiaba derecho y tenía una familia muy formal... tampoco comprendía que me reconocieran por la calle, le daba miedo que me viniera a Madrid, igual que a mi madre, que pensaba que me iban a violar y descuartizar”, recordó entre risas.