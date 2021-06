Quién es Verónica Blume, la modelo que acude como invitada a ‘Pasapalabra’ desde hoy

Noticias relacionadas El miedo de los famosos a hacer el ridículo cuando van como invitados a ‘Pasapalabra’

Pasapalabra da la bienvenida a nuevos invitados, entre los que destaca una auténtica celebridad del mundo de la moda de los años 90. Y es que desde esta tarde el concurso que presenta Roberto Leal cuenta con la participación de Verónica Blume, quien ayudará a los concursantes a acumular todos los segundos que pueda.

Verónica Blume nace en Waldshut, Alemania, hija de padre alemán y madre uruguaya. Afincada en España, desde muy joven comienza a trabajar en el mundo de la moda y hace algunos desfiles, y protagoniza pequeños trabajos publicitarios. Su vida cambia en el año 1993, cuando gana, con solo 16 años, el concurso Supermodel of the World de la revista Elle.

Entonces se traslada a Nueva York y comienza una prometedora carrera en la industria de la moda. Ha aparecido en revistas tan prestigiosas como Vogue y Harper's Bazaar (así como Elle). Ha posado para los más prestigiosos fotógrafos como Richard Avedon, Mario Testino y Richard Mayer. En la pasarela, ha desfilado para las firmas tan prestigiosas: Chanel, Calvin Klein, Tommy Hilfiger…

Entre 1994 y 1995 da el salto como actriz, apareciendo en varios episodios de la serie Out of the Blue, dando vida al personaje de Verónica. Después de esto solo volvió a ponerse ante las cámaras en la película familiar de 2010 Viaje mágico a África.

En 2003, al saber que estaba embarazada, decide retirarse de las pasarelas forma voluntaria. En los últimos años ha vivido un proceso de reinvención, que le ha permitido encontrar en equilibrio a través del yoga y la meditación. En 2015 abrió un centro de yoga en Barcelona. Este 2021 ha publicado el libro ‘Ser. El camino de vuelta a ti’, cuyo objetivo es “prender una luz que te inspire a diseñar tu propia práctica espiritual”.