Sergi Ferré destapa la guerra de reporteros en 'Sálvame': "A José Antonio León le llaman 'la estrellita'"

La boda de José Antonio León ha destapado las tensiones que hay entre el equipo de reporteros de Sálvame. Y es que en la ceremonia ha habido varias ausencias que han hecho saltar las alarmas sobre la relación entre los trabajadores del programa.

La falta más llamativa ha sido la de Kike Calleja, quien está de viaje en Punta Cana a pesar de que guarda una estrecha relación de amistad con su compañero. El resto de reporteros no sólo no acudieron a la boda, sino que además no estaban invitados, tal y como ha desvelado Sergi Ferré este miércoles en el plató.

El reportero catalán no ha dudado en asegurar que José Antonio ha utilizado la pandemia como excusa para no invitar a algunos compañeros, mientras que afirma que en la boda había varios personajes "de relleno" por el "postureo", como el colaborador José Antonio Avilés o el ex gran hermano Gonzalo Montoya.

Las llamativas ausencias en la boda de José Antonio León han generado comentarios en 'Sálvame'. Mediaset

Con el testimonio de Sergi se ha evidenciado el mal rollo entre los redactores que trabajan a pie de calle en el programa de Telecinco. De hecho, el reportero ha desvelado que algunos compañeros llaman "la estrellita" a José Antonio León. "Está muy arriba", comenta.

Según ha relatado el colaborador, hace un tiempo el andaluz se enfadó con varios compañeros y "borró a todo el mundo" de las redes sociales. "Me hizo un favor porque era un rollo con su chica todo el rato, le hice unfollow con una tranquilidad…", ha confesado con total sinceridad.

A pesar de la aparente mala relación con el recién casado, Sergi asegura que no le supone un problema a la hora de trabajar. "Yo vivo superfeliz, hago mi curro y me da igual", aseveraba. Sin embargo, sí reconoce haber cometido un error con José Antonio: "Ni le he regalado ni lo he felicitado, eso igual es un poco feo".

Pero José Antonio León no ha sido el único reportero del que ha hablado Sergi Ferré en Sálvame. El periodista ha confesado que si la cadena decidiera hacer un Sálvame Okupa con los reporteros del programa podrían tener material para "siete temporadas". "Nos matamos cada vez que hay que coordinar las vacaciones, somos lo peor".

Sergi asegura que el único que se libra de esta 'guerra' es Raúl Triguero, que ha sido el último en incorporarse al equipo, pero afirma que tanto él como José Antonio, Kike Calleja y Omar Suárez tienen caracteres "muy parecidos" y no puede evitar los roces a pesar de que apenas coinciden en el puesto de trabajo.