Una comensal de 'First Dates' acusa al programa de haber silenciado cómo contó su violación

Krisztina Godbeer, una joven que apareció en First Dates el pasado 18 de mayo, ha publicado una carta en la que muestra su decepción por haber sido "silenciada" por el programa, que centró la atención en Daniel, el chico que intentó conquistarla disfrazado de Joker, y censuró la dura confesión que ella le hizo en la cita.

En el texto, que ha sido publicado en El HuffPost, la chica narra en primera persona todos los detalles que ocurrieron durante su visita al formato de Mediaset, comenzando por el momento en que descubrió el atuendo de su pretendiente. "Realmente no estaba segura de qué estaba pasando, pero me dije: vamos a ver, si esto no es una broma -había cámaras, pero el programa es de citas y no de bromas- tengo curiosidad por saber quién es y por qué ha venido vestido así, cuál es su historia y esencia", relata.

Pero a Krisztina le aguardaba una sorpresa todavía mayor al ver la emisión de su cita. Y es que el programa decidió cortar la parte en la que le confesaba a Daniel el mayor trauma de su infancia. "Entiendo muy bien que no pueden emitir todo lo que pasa en la cita y hay que tomar decisiones y hacer sacrificios. Pero creo que debe haber espacio para enseñar los dos lados de la historia y no tener que llevar un disfraz para que tu historia sea contada", escribe.

Daniel intentó conquistar a Krisztina disfrazado de Joker. Mediaset

La joven asegura que "la experiencia fue divertida" y que todo el equipo le trató con "mucho cariño", pero lamenta que no se haya podido escuchar su relato: "Siento que todo el mundo merece contar su historia y ser escuchado, pero mi voz en esta ocasión ha sido silenciada. Validaron su trauma de infancia al emitirlo, pero silenciaron mi trauma de violación al cortarlo".

"Además es curioso como la perspectiva del hombre estuvo en el foco y la de la mujer perdida", prosigue. "Tuvimos una cita real con una conversación muy sincera y bonita, pero esto no lo pudo ver el público, se centraron en el pasado de Daniel y su trauma y cortaron algo muy importante que dije yo".

Krisztina cuenta que en un momento dado de la cita Daniel le confesó algunos de los traumas de su infancia que le llevaron a identificarse con el Joker. "le pregunté qué fue lo peor que le había pasado y luego lo mejor. Después de contestar, él me pidió que yo también contara mis traumas (si quería) y yo también respondí", explica.

"Le conté que la peor cosa que me pasó es que fui violada, pero que fue hace mucho tiempo y que estoy bien, y que creo que es importante decir estas cosas. Me agradeció la confianza y me dijo que fui valiente en contárselo, y luego respondí a la otra pregunta", relata la chica, que afirma que no quiere ser conocida "como un adorno al lado de un personaje, ni como la persona que fue violada, sino como una persona alegre con una personalidad compleja que ha pasado por muchas cosas buenas y malas".

Para la joven era importante que la audiencia de First Dates pudiera ver a una víctima de violación hablando sobre su experiencia. "Quiero que la gente sepa que es posible compartir experiencias difíciles si se siente cómoda compartiéndolo".

Al final de su extensa carta, Krisztina afirma que espera "haber podido dar una perspectiva nueva al programa para futuros episodios y para darse cuenta del poder que pueden tener para cambiar el mundo con pasitos pequeños". Además, asegura que no guarda rencor al programa: "No siento que fuera algo personal ni con malas intenciones. Quizá me den otra oportunidad para conocer a alguien con quien podamos brillar juntos, ya que es una base sana para una relación. Si me hubieran avisado podría haber venido como Harley Quinn".