Antonio Montero vuelve a ‘Sálvame’ una semana después de su pelea con Carlota Corredera

El lunes de la semana pasada, en Sálvame se habló una vez más de la serie documental de Rocío Carrasco, lo cual levantó ampollas entre los colaboradores. Sobre todo, cuando Antonio Montero volvió a decir que Rocío “con su hija es una mala madre”.

Carlota Corredera, la presentadora del formato, se enfadó mucho al escuchar eso y amenazó a la dirección con irse. Finalmente, quien abandonó el plató fue el propio Montero, a quien no habíamos visto más.

Muchos pensaban que el periodista no volvería por el plató de Mediaset. En una entrevista a La Razón dijo que no había sido despedido, sino que simplemente estaba esperando que le llamasen, y que estaba “dolido” por el desencuentro. “Si trabajas en un medio, te tienes que adaptar a ese medio, y si haces ciertas cosas entiendo que puedes comprometer tu puesto de trabajo”, reconocía en la misma charla.

Finalmente, este miércoles 9 de junio Montero ha vuelto a Sálvame, y todo ha sido cómodo para el veterano periodista. Aunque, en esa ocasión, era la humorista Paz Padilla quien estaba al frente del formato, y no Carlota Corredera.

“No puedo continuar trabajando con Antonio Montero. Si Antonio Montero se queda en el plató, yo me voy” decía la gallega al director del programa la pasada semana, tras el choque con el colaborador. “No voy a permitir que, después de todo lo que hemos contado, este señor se tome el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mí. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató, yo me voy”, añadía.

Por tanto, queda por ver si volverán a trabajar juntos Carkita y Montero en el plató, o si a partir de ahora Montero solo será convocado cuando estén otros presentadores a los mandos de Sálvame.