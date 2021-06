¿Quién es el Flamenco de ‘Mask Singer’ 2? Todas las pistas sobre el famoso que se esconde detrás

La segunda temporada de Mask Singer empezó fuerte hace quince días. Menina se convertía en la primera máscara eliminada, y se revelaba que la identidad de la misma era La Toya Jackson. El nivel se mantuvo en la segunda gala, cuando se desveló que Isabel Preysler era quien se escondía bajo la máscara de Gatita. Y ahora falta ver quién queda eliminado en la última ronda de presentaciones de máscaras, que tendrá lugar este lunes.

Una de las últimas máscaras que conoceremos es la de Flamenco, Javier Calvo dice que le gusta “que tiene un cuerpo espectacular, y tiene una elegancia especial”. José Mota, por su lado, destaca el porte estilizado, y se aventura a decir que es alguien que viene del mundo del baloncesto.

El día que se emitió Conoce a las máscaras, Flamenco dijo lo siguiente: “Cucu, estoy aquí sufriendo. Lo sé lo sé, lo sé, no podéis dejar de mirarme. Como para no con estas plumas y este brilli brilli”.

“Me siento como la gran estrella musical cubierta de plumas rosas de la cabeza a las patas”, continuaba diciendo Flamenco. “No solo de plumas vive el flamenco así que me he puesto algunas joyitas que van a ser como mis actuaciones, brillantes”, finalizaba.

Por tanto, deducimos que es alguien acostumbrado a que le miren por su trabajo, y que se caracterice por tener cierto porte. La referencia a las joyas podría referirse a su gusto por el lujo, o bien, que habitualmente trabaje con algunas marcas como imagen.

Tenemos, hasta el momento, una pista más. Y es que en Liarla Pardo, nos dijo que es “un flamenco rockero que piensa mucho en los demás. Por eso adoro sudar mis plumas en las causas benéficas. Allí coincido con mis amigos flamencos más famosos”. ¿Podría ser una cantante de rock?

Los tuiteros ya han comenzado sus labores de detectives, y han señalado principalmente a artistas. Bad Gyal, Pilar Rubio o incluso Malú, investigadora de la primera temporada, están en las quinielas, al menos, hasta que conozcamos más pistas.