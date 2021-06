Macarena Ramírez, ganadora de 'The Dancer': "Si Lola Índigo va a Eurovisión, yo le bailo"

La gaditana Macarena Ramírez se ha coronado como ganadora de la primera edición de The Dancer. La artista, que formaba parte del equipo de Lola Índigo, ha conquistado a los capitanes y al público en una final en la que, además, ha tenido la oportunidad de bailar con su capitana, a quien ha guiado en el arte del flamenco.

Este triunfo televisivo llega tras muchos años de éxitos en los escenarios y tablaos de todo el mundo. Y es que Macarena empezó a bailar con cuatro años y con 12 ya comenzó a recorrer los grandes teatros de varios países con la Compañía de Antonio el Pipa. A esa edad también protagonizó su primer largometraje, interpretando a Lola Flores adolescente en Lola, la película.

Su entrega y dedicación al flamenco conllevó muchos sacrificios, especialmente durante su infancia y juventud, pero ella siempre ha tenido claro su camino y, a pesar de los altibajos y del duro golpe que la pandemia ha supuesto para la cultura, prefiere quedarse con lo positivo y mirar hacia adelante. BLUPER ha conversado con ella para saber cómo ha vivido esta victoria y qué espera tras The Dancer.

¿Te imaginabas llegar tan lejos en un programa de danza bailando flamenco?

Ni me imaginaba que pudiese ganar. Todo es un sueño para mí y no me lo esperaba para nada. Iban pasando las fases y estaba en shock, pensando "he pasado otra" hasta llegar a la final. Cuando dijeron mi nombre creía que era una broma.

Desde el principio eras una de las favoritas de los capitanes.

Los tres capitanes siempre han tenido palabras bonitas para mí y muchos consejos que me han llegado al corazón. No tengo palabras feas, solo de agradecimiento a los tres capitanes, sobre todo a la mía, que es quien confió en mí y apostó por mí, me salvó dos veces. Gracias a ella he conseguido este premio.

¿Te has sentido libre para mostrar tu arte en el programa?

Todo han sido mis ideas, mi vestuario, mi música... Se han portado superbien, porque en ningún momento me han puesto trabas. En la segunda semifinal y en la final pude actuar con los músicos en directo para enseñar quién era yo de verdad, por eso me siento tan orgullosa.

En la final te vimos bailando con tu capitana, Lola Índigo. ¿Cómo fue esa experiencia?

Bailar con Lola Índigo ha sido todo un sueño. Ella estuvo superintegrada, con un montón de energía y de fuerza, ensayando a tope. La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable.

¿Cómo has llevado el ser tú quien la guíe a ella para esta coreografía?

Con mucho respeto. Ella se ha portado superbien, ha aportado esa fuerza, esa energía y esas ganas de querer bailar conmigo lo que yo le estaba montando. Al final el resultado fue positivo, el público nos votó tanto a mí como a ella.

¿Tuviste que hacer muchos sacrificios hasta llegar hasta donde estás?

Sí, esto es un logro que recompensa todo el sacrificio y la lucha. Yo nunca fui a excursiones del colegio porque tenía que ir al conservatorio y bailar, nunca pude hacer viajes muy largos porque no sabía si iba a estar aquí o fuera, si te sale trabajo una semana antes tienes que aceptarlo porque es tu baile y te quieren a ti. Tuve que dejar mi casa desde pequeña y vivir sola... Pero siempre lo he hecho porque me salía del corazón, para mí el baile es mi vida y lo único que quiero es bailar. Cada uno elige su camino y sus pasos y esto es lo que yo he elegido.

Macerena empezó a bailar con cuatro años. Fremantle

¿Veías algún programa de baile en aquellos años?

Sí, llegaba del colegio y me ponía a ver Fama, ¡a bailar! haciendo la tarea. También veía Un paso adelante los martes y los miércoles. Salía del conservatorio a las 10 de la noche y siempre me perdía la mitad, me daba mucho coraje.

¿Ya pensabas entonces en presentarte a algún talent?

Nunca se me había pasado por la cabeza presentarme a un programa, porque nunca ha habido un formato donde pudiera entrar también el flamenco. Con The Dancer dije "¿por qué no?", estaban todos los teatros y los tablaos cerrados y pensé que podía llevar mi flamenco a la televisión.

La pandemia te obligó a volver de Madrid a Cádiz. ¿Cómo lo viviste?

Fue un momento complicado. Pasé de tener trabajo todos los días a paralizar todo. Tenía unos proyectos muy bonitos yo sola, con mi propio nombre, y se paralizó todo. Fue doloroso volver a casa con mis padres y ver que estaba todo cerrado y que no podía hacer nada, pero me quedo con lo bueno, me he empapado de mi familia de nuevo y eso me ha dado mucha energía y mucha fuerza para ahora retomar la vida con más impulso.

Sin embargo, ese parón te permitió participar en The Dancer.

Eso es, sí. Al final voy a tener que darle las gracias a la Covid, porque si no no me podía haber presentado, tendría mucho trabajo y no iba a poder dar el 100% en el programa. Yo soy muy exigente conmigo misma y si no puedo estar al 100%, no me presento.

En el programa te has diseñado tu vestuario. ¿Te atreverías a probar suerte también en Maestros de la costura?

Yo me diseño mis trajes, pero no sé coser muy bien, solo me retoco alguna cosa. Lo de Maestros de la costura no estaría mal, pero es complicado porque hay muchísima gente que entiende más que yo. Yo soy una aficionada, amo la moda y me encanta hacerme mis vestidos, porque nadie mejor que yo puede conocer mi cuerpo.

Lola Índigo es una de las artistas más reclamadas por los eurofans para representar a España en Eurovisión. ¿Bailarías con ella en el Festival si fuese elegida?

Yo le bailo y lo que haga falta. Con ella siempre.

¿Y con algún otro artista flamenco?

La verdad es que si algún artista necesita bailaora de flamenco yo iría. Representando a España iría a cualquier parte del mundo.