Toñi Moreno vuelve a Telecinco: presentará 'Viva la vida' durante las vacaciones de Emma García

Toñi Moreno volverá a ponerse al frente de un programa en Telecinco. La de Sanlúcar será la encargada de sustituir a Emma García al frente de Viva la vida durante sus vacaciones de verano, una tarea que ya desempeñó el año pasado.

Según publica Semana, la cadena ha vuelto a confiar en la que fuera presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa para presentar durante el verano el espacio del que ella fue, precisamente, la primera conductora hasta que se intercambió los papeles con Emma García.

Más allá de este trabajo temporal, Toñi sigue esperando nuevos proyectos en la compañía de Vasile, donde no ha vuelto a tener un hueco fijo desde que la cadena decidiera apartarla del dating show de Cuatro para renovarlo completamente e iniciar una nueva era con Jesús Vázquez al frente.

Toñi Moreno sigue esperando nuevos proyectos propios en Mediaset. Mediaset

La última vez que Toñi Moreno pisó un plató de Mediaset fue en diciembre de 2020, cuando participó en la competición culinaria de Telecinco La última cena elaborando un menú junto a su íntima amiga María del Monte.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta en la que Toñi Moreno tomará el relevo a Emma García en Viva la vida, aunque si se repite el planning del año pasado, la de Sanlúcar se incorporaría a finales de julio para llevar las riendas del programa hasta septiembre.

Esta sustitución sirvió, además, para que ambas presentadoras zanjaran los rumores de mala relación que sobrevolaban las instalaciones de Fuencarral desde que la cadena decidiera intercambiar sus respectivos roles en Viva la vida y Mujeres y Hombres y Viceversa. Las dos se reencontraron dos años después en el espacio del fin de semana y pudieron limar asperezas en directo.

Ahora Toñi Moreno repetirá experiencia en el programa de Telecinco, un trabajo que le llega justo cuando acaba de finalizar temporada en Un año de tu vida, el formato que presenta en Canal Sur. Ya el año pasado la de Sanlúcar mostró su agradecimiento por haber podido regresar al que fue su programa durante las vacaciones de Emma García: "Este programa me cambió la vida y siempre va a ser mi casa. Tengo muchos amigos. Me ha encantado trabajar con vosotros y me lo he pasado muy bien este verano", decía para despedirse de todo el equipo.

En aquel momento, Toñi demostró su profesionalidad al tomarse muy en serio su papel de sustituta pese a que ella vio nacer ese programa. "No quería cargarme el tinglado antes de que volviera Emma", confesaba, asegurando además que se había sentido "superafortunada" de haber estado en ese plató de nuevo.