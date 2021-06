Risto Mejide, a favor de indultar a los presos del 'procés': "¿La alternativa es que se pudran en la cárcel?"

Risto Mejide ha dejado a un lado este lunes su habitual tono crítico hacia el Gobierno para defender el indulto a los presos del 'procés'. El presentador de Todo es mentira se ha posicionado a favor de que los políticos independentistas encarcelados puedan salir de la cárcel y ha criticado la manifestación que tendrá lugar en la madrileña Plaza de Colón, a la que asistirán PP y Vox.

"¿Cuál es la alternativa que proponen los manifestantes de Colón? ¿Que se pudran en la cárcel los políticos presos independentistas? ¿Que pasemos otra vez de un 47% de independentismo al 52%? ¿Seguir abandonando a los 3 millones de catalanes a favor de los indultos?", comenzaba preguntando el publicista.

Mejide ha confesado estar "a favor de que se les indulte", justificando así su postura: "No soy sospechoso de ser independentista, pero creo que es necesario que vuelvan al terreno político. Si vuelven a delinquir, que se les vuelva a meter en la cárcel. Una cosa no quita la otra".

El presentador ha aprovechado también para atizar a la derecha por no ser capaz de ofrecer una alternativa al independentismo: "No están ofreciendo nada más que lo que ya hemos visto, un fracaso político que se ha llevado a lo judicial". No obstante, al final de su discurso también ha habido un dardo para el Gobierno de Sánchez al asegurar que el debate sobre los indultos "les viene bien a unos y a otros". "También le viene bien al Gobierno, porque ya nos hemos olvidado de la debacle del 4M, del Plan 2050, de la gestión de la pandemia... A todos les viene bien menos a los ciudadanos", ha sentenciado.

Vacunación del Rey

En la entrega de este lunes, Risto también ha dedicado unas ácidas palabras al rey Felipe, que según anuncia Zarzuela ha recibido la vacuna contra la Covid-19. "Felipe VI se ha vacunado, o eso dicen", ha comentado. "No voy a poner en duda lo que nos dicen desde Zarzuela o igual sí. No porque no se haya vacunado, sino por cómo dicen que lo ha hecho", prosigue el presentador, a quien le ha llamado la atención que el monarca reciba la vacuna un sábado por la tarde y que no existan fotografías del momento.

"Qué curioso que no hayamos visto ni una sola imagen", ha reflexionado, advirtiendo de que rectificaría si se publicase una fotografía de Felipe vacunándose. "Han pasado suficientes horas y a mí me huele a chamusquina", añade.

Según ha expresado Risto, desde Zarzuela "nos venden que se ha esperado a que le tocase el turno. Pero igual no ha ido al Wizink Center. Igual le han ido a vacunar a La Zarzuela. Igual nos han tomado otra vez por niños".