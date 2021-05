¿Quién es la Dragona de ‘Mask Singer’ 2? Todas las pistas sobre el famoso que se esconde detrás

Este lunes se emite la segunda gala de Mask Singer 2, donde conoceremos cinco nuevas máscaras que se batirán en duelo. Una de ellas tiene un aspecto femenino y sensual: la Dragona. “Dragona me da un poco de miedo, creo que cuando se quite la máscara me va a dar más miedo que con la máscara”, dice sobre ella Javier Clavo, uno de los investigadores del concurso.

Su vídeo de presentación nos ha ofrecido un discurso propio de un cuento de hadas. “Soy Dragona y desde ahora el plató de Mask Singer es mi fortaleza. Yo me temo que este año no solo van a arder las redes, ¡ji, ji, ji! ¡Ui, los bomberos! ¡Adiós!” decía. Con esta primera pista, pensaremos en alguien muy asiduo a las redes sociales, o quizá, alguien que se gane la vida en ellas como influencer.

“Espero que ningún rival venga a echarme, porque tengo cuernos, espinas y unas garras que ya quisiera Rosalía. ¿Os dan miedo estas garritas tan afiladas? Pues preparaos para oír mi rugido, ¡grrrr!” continúa. “En este juego solo puede quedar una, ¡yo!”, finalizaba.

Sobre Dragona tenemos otra pista más, que pudimos ver en El Intermedio, en otro vídeo. En él, la máscara de Mask Singer 2 decía lo siguiente: “Lo mejor de mi casa es que aquí puedo ser yo misma. Dejo de ser Dragona, el ser mitológico y legendario, para ser una chica normal cuyo nombre verdadero muy poca gente conoce”.

Esto entronca, de nuevo, con un perfil de influencer, a quien conozcamos por su nick, y no por su verdadero nombre de pila, por la forma en la que le llaman en su casa. También podría tratarse de una actriz o cantante que utilice un nombre artístico. Así, podemos barajar nombres como Dulceida, Chenoa, Malú (que ya no es investigadora del programa), Bad Gyal o Karol G, entre otras opciones. En las redes sociales, las apuestas incluyen a Gemma Mengual, Bibiana Fernández, Daniela Blume, Daniela Santiago y Massiel.