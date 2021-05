Quién es el cantante de Noruega en Eurovisión: Instagram, fotos, biografía

Noticias relacionadas La luna de Blas Cantó ya es el elemento escénico más grande de la historia de Eurovisión

El grupo Keiino representó a Noruega en el Festival de Eurovisión 2019, y para este 2021 pretendían repetir. Presentaron al Melodi Grand Prix, la preselección del país, el tema ‘Monument’, y muchos daban por asegurado su regreso al Festival. Sin embargo, no contaban con TIX, que con el tema ‘Fallen Angel’ logró más del 50% de los votos en el duelo final para ir a Eurovisión.

Andreas Haukeland es el verdadero nombre de TIX. Su nombre artístico se debe a que tiene el síndrome de Tourette, una afección que le hace tener tics motores y vocales involuntarios. Al crecer, los niños se burlaban de él llamándole ‘Tics’, y él se apropió de ese insulto para convertirlo en su marca personal.

En ese sentido hay que destacar el videoclip de la canción, que narra una historia muy conmovedora sobre un niño, que se presume que es TIX en la escuela, y el acoso que recibe por su síndrome. Durante su interpretación el pasado martes le vimos sin gafas de sol durante un breve momento, lo que nos acercó aún más a su historia personal. En la gran final del sábado actuará en el puesto número 22.

“Cuando tienes la enfermedad de Tourette no es tan fácil no destacar porque es algo muy visible” reconocía el artista hace unos días a Reuters. “Eurovisión es realmente un lugar donde no solo se permite ser diferente, sino que se alienta a ser diferente, a destacar y a aprovechar al máximo esos tres minutos que subes al escenario”, añadía, en ese mismo sentido.

A pesar de sufrir este síndrome, TIX ama la música, y además de cantante es compositor y productor. De su currículo podemos destacar ‘Sjeiken’, de 2015, que fue un himno para la juventud noruega en el año 2015, y también es coautor de ‘Sweet but Psycho’, de Ava Max, que fue la canción más reproducida de 2018.

TIX es además un gran usuario de las redes sociales, y en Instagram acumula más de 240.000 seguidores, con los que comparte todo tipo de fotografías.

