Quién es Paco Morales, el actor y presentador invitado de ‘Pasapalabra’

Pasapalabra da la bienvenida a un artista todoterreno. Y es que desde esta tarde el concurso que presenta Roberto Leal cuenta con el actor y cantante Paco Morales como concursante invitado del equipo azul. Un profesional del mundo del espectáculo al que muchos recordarán también por su faceta de presentador.

De joven, Paco Morales probó suerte en el fútbol, y estuvo en las filas del Atlético de Madrid. Y al igual que le ocurrió a Julio Iglesias, colgó las botas para dedicarse de lleno al mundo artístico. Comenzó como bailarín de Norma Duval, y más tarde forma parte de un grupo tan emblemático del pop español como es La Década Prodigiosa.

A inicios de los años 90 Paco Morales comienza a explotar al máximo su faceta de showman, y además de cantar, comienza a presentar diversos programas de televisión, primero en el ámbito regional y más tarde en el nacional. El más famoso de todos, sin duda, es Karaoke, en Telecinco.

En televisión ha trabajado, además, como actor en ficciones como Arrayán, Esencia de poder, La sopa boba o El comisario.

Aunque tiene discos grabados, el teatro se muestra como su gran pasión y ha compartido tablas con Concha Velasco o Moncho Borrajo. Durante casi una década ha estado trabajando en México, en musicales de tanto éxito como Mamma mía, Wicked, Heidi o Mary Poppins, donde interpretó al señor Banks.

En el apartado personal, Paco Morales tiene un hijo, Marco, fruto de la relación que vivió con la actriz Ana Milán. “Paco Morales es un señor. No llegamos a casarnos, pero me sentí infinitamente unida a él y lo estaré siempre por nuestro hijo. Es un tío estupendo al que tengo mucho cariño. Cuando nos separamos, no necesitamos ningún abogado” aseguró Milán en una entrevista.