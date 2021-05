Risto Mejide ataca a Albert Rivera: "No entiendo la participación del novio de Malú en el especial 15M"

Risto Mejide ha dedicado una contundente pulla a Albert Rivera en Todo es mentira este jueves. El programa de Cuatro ha emitido un adelanto de la segunda entrega del especial 15M ¿Generación perdida? que emitirá la cadena para conmemorar el décimo aniversario de este histórico movimiento de protesta en España.

El exlíder de Ciudadanos es uno de los rostros que formarán parte de estas dos entregas, junto a Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o Íñigo Errejón. En el avance emitido en el programa se puede ver a Rivera opinando sobre el movimiento 15M: "Tengo un sentimiento un poco extraño con el 15M porque en el fondo compartía algunas de las reivindicaciones políticas y sociales, pero por otro lado yo creo en la democracia representativa y el 'no me representan' no va conmigo", confiesa.

Tras ver este momento, Risto Mejide ha ironizado sobre la presencia de Albert Rivera en el programa: "No entiendo la participación del novio de Malú en el especial, pero supongo que habrá alguna explicación". A continuación, el publicista ha dado paso a Joaquín Prat y el presentador le ha saludado bromeando sobre su comentario. "Ay, ladrón. Ya te contaré una cosa en privado", ha dejado caer antes de comenzar con Cuatro al día.

Especial 15M

Diez años después del 15M, el movimiento ciudadano que surgió con el anhelo de modificar el statu quo político en España, Sonsoles Ónega trata de responder a interrogantes relacionados con el cumplimiento de sus objetivos iniciales y su evolución política durante esta década a través de los dos especiales 15M ¿Generación perdida?.

El programa, producido por la cadena en colaboración con Unicorn Content, cuenta con los testimonios de destacadas figuras de la política, los medios de comunicación y la cultura. "Reunimos a los líderes que estaban en la primera línea y a los líderes que estaban construyendo la llamada 'nueva política'. Por primera vez, el expresidente Rajoy se sienta ante las cámaras para valorar sus años de gobierno y la influencia de las nuevas formaciones. Junto a él, analizamos la década con el también expresidente Rodríguez Zapatero, que gestionó el 15M; y con dos figuras imprescindibles para entender qué ha pasado: Íñigo Errejón y Albert Rivera", explica la presentadora.

En la segunda entrega de este jueves se tratarán algunos de los acontecimientos más importantes sucedidos tras la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el Congreso: el referéndum de Cataluña, la moción de censura que acabó con la salida del gobierno Mariano Rajoy, la ruptura de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en Vistalegre II, las elecciones de 2019 de abril y noviembre, el abandono de la política de Albert Rivera en 2019 o el de Pablo Iglesias tras el resultado de las pasadas elecciones de Madrid. Los periodistas Iñaki Gabilondo, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera y Javier Ruiz, junto a diversos políticos y artistas, analizarán esta etapa.