‘Top Star’, la consagración de Danna Paola en la televisión española tras ‘Élite’

Telecinco arranca esta noche las emisiones de su nuevo talent show, Top Star. En él, tres mentores pujarán por las voces de los participantes. Dos de ellos son muy conocidos en nuestra televisión: el publicista Risto Mejide, muy curtido en concursos de talentos, e Isabel Pantoja, quien ya probó suerte en Idol Kids. La tercera es Danna Paola, una joven artista mexicana que está dispuesta a triunfar en nuestro país no solo como actriz.

Para muchos, el nombre de Danna Paola está relacionado con la serie Élite. Y es que ella es una de las protagonistas de la conocida ficción de Netflix, pues interpretaba al personaje de la villana Lucrecia, o Lu. La hija de un embajador mejicano a la que no se le da del todo bien las relaciones amorosas.

Una villana encantadora, una joven que capaz de hacer lo que esté a su alcance para que sus planes salgan según lo previsto. La cuarta temporada de Élite calienta motores en la plataforma de pago, aunque Danna será una de sus grandes bajas. ¿La razón? Que quiere centrarse en su faceta de cantante, por encima de la de actriz.

“Justo cuando se empieza a hablar de la cuarta temporada de Élite sabíamos ya cómo iba a acabar la historia. Yo jugaba entonces al Hannah Montana porque dividía mi vida en tres. Era actriz y cantante al mismo tiempo”, le explicaba el pasado marzo a Pablo Motos, cuando acudía como invitada a El Hormiguero.

“Me gusta trabajar y dar mi cien por cien en mi trabajo porque soy muy perfeccionista. Y no me podía dividir en dos. Salía del rodaje de Élite y luego iba al estudio y llegaba a casa y tenía que hacer entrevistas” reconocía. Tras no acudir a una cita por quedarse dormida, prefirió darle prioridad a la música respecto a la interpretación. “Por primera vez estaba componiendo buena música. A veces me costaba creérmelo, hasta que entendí de lo que era capaz y entonces tuve que decir que no a Élite 4”, añadía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola)

Danna Paola es conocida desde bien pequeña en su México natal. Vino al mundo en 1995, es hija de Patricia Munguia y del cantante Juan José Rivera Arellano. Con solo 4 años debuta en Plaza Sésamo, la versión mexicana de nuestro Barrio Sésamo. Con 5 se incorpora a la telenovela Rayito de Luz. Luego llegarían otras producciones como María Belén. En 2004 es elegida para protagonizar Amy, la niña de la mochila azul, con la que graba 115 episodios.

Muy pronto le pica también el gusanillo de la música. Grabó su primer disco cuando tenía 6 años, de la mano de Universal Music. Tras unos años alejada de los estudios, regresó en 2019 con el álbum SIE7E, donde presentó un sonido renovado. Algunos de sus temas se escucharon en las dos primeras temporadas de Élite.

En los últimos meses, Danna Paola ha presentado un nuevo disco titulado K.O., con el que está recibiendo una gran acogida. Su carta de presentación es el sencillo Calla tú, que acumula más de 26 millones de reproducciones en YouTube desde el pasado mes de enero. En abril, David Bisbal cuenta con ella para su nuevo tema Vuelve, vuelve, el cual ya supera los 11 millones de visualizaciones en la misma red social.

No solo ha cantado en discos: también cuenta con experiencia en teatro musical, y fue una de las protagonistas de la versión mexicana de Hoy no me puedo levantar, la obra con canciones de Mecano, y fue la bruja Elphaba en Wicked.

Con el estreno del nuevo talent de Telecinco, Danna Paola intentará cautivar, aún más si cabe, al público español, demostrando que es una gran artista y toda una profesional de la pequeña pantalla.

“Regreso a España, mi segundo hogar, muy contenta y emocionada porque Top Star es un talent show muy distinto, un formato completamente inédito, nunca hecho en la televisión, en el que todo resulta inesperado. No he venido con expectativas concretas, me estoy dejando sorprender y quiero disfrutar conociendo el talento que hay en España, que es para lo que estoy aquí. Me he divertido muchísimo en el primer día y tras grabar el primer programa, tengo claro que vengo a ganar”, aseguraba en una de sus primeras declaraciones.

“Esto va a ser una bomba de relojería porque soy una persona que no tiene pelos en la lengua y digo las cosas de forma muy directa, pero estoy segura de que puedo aprender mucho de mis compañeros mentores. En realidad, eso es lo que más me emociona”, avanzaba también.