El burdo engaño de Sandra Pica y Tom Brusse que 'Supervivientes' acepta para generar contenido

Sandra Pica se ha convertido en protagonista inesperada de una de las próximas tramas de Supervivientes. Después de un mes de concurso, la novia y defensora de Tom Brusse dice sentirse confusa con respecto a sus sentimientos hacia su pareja, de quien se enamoró en el reality La isla de las tentaciones.

"No sé si estoy viendo cosas que en el fondo me afectan. No sé si es porque no estoy acostumbrada a separarme de él y ya llevo cinco semanas", decía este martes, reiterando una idea que expuso en Sábado Deluxe y que volvió a dejar caer el lunes durante la gala del Última hora.

Ante la preocupación de la joven, Carlos Sobera hacía una propuesta que ha pillado a pocos por sorpresa: "¿Te gustaría hablar con él? El programa tiene una propuesta para ti. ¿Te gustaría ir a verle a Honduras?". Ella, sin embargo, seguía alimentando la intriga y respondía: "Tengo que pensarlo".

Sandra ya expresó sus dudas hacia Tom en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

Se iniciaba así un debate entre todos los presentes sobre los sentimientos de Sandra Pica hacia Tom Brusse, una trama nueva y fresca en una edición del reality en la que los grandes conflictos están brillando por su ausencia.

Finalmente, como ya se preveía, la influencer aceptaba la invitación del programa. "Voy a ir a ver a Tom. Voy a Honduras. Tengo ganas de llorar. Una mezcla de sentimientos que no sé. Yo pienso demasiado. A lo mejor le veo y digo 'lo he pasado mal para nada'", explicaba, justificando por adelantado un posible final feliz de esta historia.

Casualmente, esta trama surge justo cuando Tom Brusse ha sido nominado junto a tres rivales con grandes opciones en el concurso. Melyssa Pinto, exnovia del de Marrakech que ha sido salvada este martes; Marta López, rostro de Sálvame que se está encargando de hacer hablar a Olga Moreno en la isla; y Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja y uno de los grandes desconocidos de la edición, por lo que las filias y fobias hacia él apenas están comenzando a surgir.

En este contexto, Sandra Pica viajará hasta los Cayos Cochinos para transmitir sus profundas dudas a su novio, una indecisión que nadie sabe por qué, cómo ni cuándo se ha despertado en el corazón de la joven.

El programa ha decidido nutrirse de este endeble enredo para tratar de insuflar aire fresco en la isla y una mayor atención por parte de la audiencia. Para ello, la cadena ha decidido pasar por alto el cuestionable pasado mediático de esta pareja que, tal y como desveló en su día Sálvame, intentó vender un montaje sobre un embarazo falso.

Sandra y Tom intentaron vender un falso embarazo a los medios. Mediaset

Los hechos ocurrieron en octubre del año pasado, cuando Tom y Sandra salieron juntos y felices de La isla de las tentaciones y luchaban por hacerse un hueco entre el cotizado mercado de extentadores que acaban convirtiéndose en personajes de cabecera en Mediaset. Sálvame revelaba entonces unos audios que destapaban un burdo intento de montaje por parte de la pareja. "Te he llamado porque hemos estando dando una vuelta, es algo retorcido pero imagínate unas fotos en una tienda de bebés", le decía Sandra a su interlocutor, un periodista cuya identidad no trascendió.

A pesar de estar empezando frente a las cámaras, la joven se mostraba muy segura a la hora de negociar sus condiciones y exigir "que paguen bien" la fotografía. "Nosotros estamos aquí, no hay problema, luego hablamos de dinero. Unos 1.000 euros por cabeza es una buena exclusiva realmente", terminaba expresando.

Este intento de engañar a los medios y al público, no obstante, no ha empañado la confianza de Supervivientes hacia Sandra Pica, a quien le han bastado tres días expresando tibias dudas sin aparente explicación para que el programa decida llevarla hasta Honduras y convertirla, junto a su novio, en protagonista inesperada de la edición.