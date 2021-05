Jordi González predice cuándo y cómo será su propia muerte: "Lo sé desde siempre"

Jordi González ha hecho una sorprendente y macabra revelación sobre su futuro. El presentador de Supervivientes: conexión Honduras se ha sentado en el programa Planta baixa de TV3 y, entre otras cosas, ha asegurado que desde que era un adolescente sabe cómo y cuándo se va a producir su propia muerte.

Todo comenzaba con el repaso a los 36 años de carrera del catalán. Jordi aseguraba que "no volvería a TV3" y, sobre su trayectoria profesional, afirmaba que "lo más importante de la vida es la cabeza, lo que hay aquí dentro".

En un momento dado, González confesaba que tiene como hábito releer la obra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, cada diez años. "Espero leerlo dos veces más", comentaba.

Jordi González ha sido entrevistado en 'Planta baixa'. TV3

Fue esta última frase la que despertó la curiosidad del entrevistador Xavi Canalias, que quiso indagar en la exactitud de la predicción. "¿Por qué sólo dos veces más?", preguntaba. La respuesta de Jordi dejaba atónito al periodista. "Te doy una primicia: estoy en condiciones de decirte que moriré a los 78 años, por causa de un infarto, en un avión", aseveraba.

"¿Eso cómo lo sabes? ¿es una cosa tuya instintiva?", interpelaba Canalias. "Lo sé desde siempre. A los 14 o 15 años lo tuve claro. Yo, claro está, decía en aquel momento: 'Yo moriré muy viejo, muy viejo, muy viejo'. Cuando yo voy a hacerme una analítica de sangre es por hacer algo. ¿Qué te parece?", respondía sin inmutarse el presentador de Mediaset.

González, además, ha aprovechado para revelar que tiene un peculiar don: "Igual que sé, cuando una mujer está embarazada, si será niño o niña. (...) Es más, les he dicho a chicas que estaban embarazadas sin saber ellas que lo estaban", relataba de forma totalmente natural.

Jordi también ha confesado el motivo por el que no podría escribir un libro sobre sus casi cuatro décadas en televisión. "En todo este tiempo sólo he conocido a cuatro personas, cuatro, que son cuatro personas cretinas", afirmaba. "Claro, yo no puedo hacer un libro sin hablar de estas cuatro personas porque forman parte del universo de la tele, porque además, las cuatro, qué casualidad, hacen pantalla. Entonces, o no las menciono, que sería absurdo, o miento, y eso no lo quiero hacer", concluía.