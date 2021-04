Almeida se declara a una reportera de ‘Todo es mentira’ y abre la puerta a ‘First Dates’

Carlos Sobera sorprendía con una entrevista a la revista Diez Minutos donde desvelaba algunos secretos de su carrera televisiva. Por ejemplo, que rechazó presentar Gran Hermano en su tercera edición, y que el programa First Dates le propuso tener una cita al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pero el mandatario la rechazó.

El programa Todo es mentira lograba hablar con el político, que confirmaba lo expuesto por Carlos Sobera. “No fue una propuesta formal pero hubo un cierto tanteo” aseguraba Almeida. “¿Y qué respondió usted?” le preguntaba una reportera del programa, a lo que él respondía que es “muy tradicional” y que prefiere no ir a programas como el de Sobera. “Me gustan los métodos tradicionales, aunque no descarto tener que ir algún día a First Dates o a Tinder, pero, por ahora, tengo cierto éxito sin necesidad de acudir a eso” admitía.

Dando la vuelta a las palabras de Isabel Díaz Ayuso del día antes, la reportera le preguntó al alcalde que si se cruza por Madrid con muchas de sus exparejas. “Me las encuentro constantemente. Para mí hay poca libertad en eso porque constantemente estoy con unas y con otras” explicaba en tono de broma el mandatario, que afirma que le han “castigado mucho el corazón”.

La reportera insistía entonces en si aceptaría una invitación formal a First Dates. “Lo veo complicado por ahora. Dame un poquito más de tiempo y, si sigo así, quizás” volvía a responder José Luis Martínez Almeida, que matizaba que también iría “depende de con quién” le pusieran a cenar. La periodista le preguntó que cómo eran las mujeres que le gustan, y Almeida respondió “como usted”, algo que dejó descolocada a la reportera. “Me ha dejado sin palabras” añadía.