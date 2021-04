María Patiño sufre un ataque de ansiedad al desvelarse que le gusta un tuit contra Belén Esteban

Noticias relacionadas Jorge Javier Vázquez, muy duro con María Patiño por el caso de Rocío Carrasco

Las redes sociales de los colaboradores de Sálvame están en el punto de mira. Y es que en las últimas jornadas se está hablando mucho sobre qué colaboradores tienen bloqueados a otros compañeros, o qué clase de mensajes retuitean o marcan como favoritos.

Esta tarde Miguel Frigenti estaba molesto con María Patiño, a la que acusaba de no dejarle hablar, y de mandarle a callar en publicidad “como un perrito”. Patiño le respondía que no le gusta la gente “cobarde”, algo que ha hecho enfadar mucho a Frigenti, que le ha lanzado un duro ataque.

Según el colaborador, María Patiño marcó como “me gusta” un tuit que cargaba contra Belén Esteban, y ella lo negaba. El tuit en cuestión, que se podía ver en el perfil de Twitter de Patiño, se veía parte de una portada de la revista Diez Minutos del año 2000 en la que Belén Esteban aseguraba que dejó a Jesulín de Ubrique porque le pegaba. En el mismo tuit, se recogía otra portada, de la revista Sorpresa, donde Esteban reconocía que se inventó ese episodio de violencia doméstica para ganar dinero.

Miguel Frigenti dice la verdad. Último like de María Patiño: #YoVeoSálvame pic.twitter.com/SxtXFD5wtQ — Gato Cabrón (@GatoCabron1) April 29, 2021

Patiño comprobó si efectivamente tenía un mensaje marcado en contra de Belén Esteban y se daba cuenta de que su compañero decía la verdad. María Patiño entonces sufría un pequeño ataque de ansiedad que le dejaba sin aire, sin poder articular palabra. “No lo he hecho, no sé cómo demostrarlo, lo juro”, decía. Algunos compañeros, como Kiko Hernández, intentaban echarle un capote diciendo que igual le habían hackeado la cuenta.

“¿Tú te crees que si me lo juras no me lo creo? Lo que no quiero es verte así. Esto no es un juicio nos vamos a tranquilizar”, le decía Carlota Corredera, intentando tranquilizarla. Agobiada, y consciente de su metedura de pata, María salía del plató hasta el exterior.

María Patiño hablando con Belén Esteban

Carlota Corredera, Kiko Hernández y Miguel Frigenti salían entonces al exterior junto a Patiño para hablar del tema. “Te quiero pedir perdón porque me he pasado, también tengo mucha tensión dentro y mis maneras no han sido correctas, lo último que quiero es hacer sufrir y llorar a un compañero”, se disculpaba él Frigenti, palabras que María aceptó: “Yo también si he estado un poco extralimitada, te pido disculpas”.

Mientras regresaban al plató, Belén Esteban llamó en directo al móvil de María Patiño para mandarle un mensaje de ánimo. “A mí ni me importa ni me interesa. Yo te conozco, sé que te pones a leer. Me da igual, María, yo me quedo con tu amistad, que te quiero mucho y tú me quieres mucho, y cuando nos tenemos que pelear nos peleamos. A mí nunca me has bloqueado, por esa parte estoy contenta. Así que ni te preocupes, cariño, que no pase nada. Y no llores” le dijo a María, que lograba calmarse. “Estaba mal conmigo misma”, confesaba María, que se alegraba de que Belén la hubiese creído.