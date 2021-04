Jorge Javier Vázquez, muy duro con María Patiño por el caso de Rocío Carrasco

Este miércoles Mediaset emitía un nuevo episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva, y como era de esperar, en Sálvame se comentó todo lo que se sabía al respecto del mismo. Una serie documental en la que Rocío Carrasco se expone como una víctima, pues ha ido revelando todos los episodios de malos tratos que ha recibido de Antonio David Flores, su primer marido y padre de sus hijos.

María Patiño se posicionó desde el primer momento como una de las voces más críticas de Mediaset y siempre intenta encontrar algún vacío en el relato de Rocío Carrasco para poner en duda todo lo que cuenta.

En la tarde de ayer, en Sálvame, María Patiño aseguró tener “acceso a una documentación” que difiere con el testimonio de Carrasco sobre la llamada que Rocío Flores habría hecho a Antonio David Flores tras propinarle una paliza a su madre. “Puede que falten algunos datos... Lo pongo sobre la mesa para que nadie se me eche encima” apuntaba la comunicadora, haciendo hincapié que la frase que Carrasco atribuyó a su hija de “ya está hecho” “en la documentación no existe”.

Esa postura hizo que Jorge Javier Vázquez, y también otros como Kiko Hernández, explotasen en su contra. Patiño terminó reconociendo que esa documentación la ha logrado por un artículo de prensa, y tanto Jorge como Kiko le hicieron ver que ese recorte tal vez no recogía todo lo que sucedió en el episodio de violencia que se narró en el documental.

“Yo es que sí necesito toda la información, vosotros no, pero yo sí. A lo mejor vosotros os creéis a pies juntillas a Rocío Carrasco y yo tengo mis dudas”, insistió María Patiño. Unas palabras que irritaron mucho al presentador. “Oye, no, no. ¿Por qué nos pones en esa tesitura? Me parece una falta de respeto. Te lo digo de verdad. ¿Pero tú de qué vas? Que vas de que eres la única de que pones en cuestión todo lo que ves, ¿o qué?”. “Te voy a decir una cosa, esta historia es de Rocío, no tuya”, le aclaró a la colaboradora.

“Es mía porque estoy aquí para cuestionar. No me voy a quedar callada ante las dudas que tengo” le respondía María Patiño, que no conseguía apaciguar el ánimo de Jorge Javier. “¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás echando por tierra el trabajo de todos tus compañeros diciendo que eres la única que pones en cuestión” le recriminaba.

Jorge le trasladó a María Patiño la invitación del programa a aportar cualquier información o documentación que tuviese en su poder. Finalmente, resultó que María Patiño hablaba de una información diferente y pareció comprender lo que le había dicho el presentador.