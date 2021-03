Los peligrosos mensajes de Belén Esteban sobre violencia machista en 'Sábado Deluxe'

Rocío Carrasco, junto a su serie documental, sigue siendo el tema del momento en Telecinco. La cadena se ha volcado en la emisión de este programa que arrasó en su primera entrega y que también ha hecho mejorar los índices de audiencia del resto de programas, como Sábado Deluxe, que en su última entrega volvió a debatir sobre el asunto.

Junto a los colaboradores habituales, el programa contó con una experta en violencia de género, Consuelo García del Cid, presidenta de la Asociación Desterradas Hijas de Eva. Sin embargo, si por algo llamó la atención anoche el programa fue por las constantes interrupciones de Belén Esteban al relato de la invitada.

"Se nos pone en duda el testimonio y se cuestiona por un montón de asuntos. ¿Son los jueces intocables? Los jueces no deberían de ser intocables. El primer problema está en los juzgados, que son los jueces y es el Poder Judicial el que tendría que investigar a los jueces y no denunciar a escritores y conferenciantes", comenzaba explicando Consuelo García.

"La que paga es la mujer, porque se va a quedar sin hijos. Porque si no se los quita un juez, se los van a quitar los servicios sociales. ¿Sabéis cómo se llevan a los niños? Van policías de doce en doce y tiran la puerta abajo de los domicilios. Una madre lleva a su hijo al colegio y de pronto la llaman para comunicarle que no hace falta que venga a buscarlo porque su hijo ha sido tutelado", dijo la experta.

Indignante el cuestionamiento constante a Consuelo García del Cid, profesional invitada.



Antonio Montero y Belén Esteban lanzando mensajes peligrosos en varias ocasiones. Decepcionado, en comparación con la profesionalidad que se ha tratado el tema estos días | #rocíoseguirviva2 pic.twitter.com/Wig5WuIgDb — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 27, 2021

Un relato que no gustaba nada a Belén Esteban, que terminaba por interrumpir a la experta: "Perdone, señora, pero yo me niego a escuchar lo que está usted diciendo sobre la policía", interpelaba la colaboradora. "Estoy diciendo la verdad", aseguraba la experta, una y otra vez.

"Usted sabrá casos, pero también sabemos los demás. Y yo me niego a escuchar lo que está diciendo sobre la policía. No puedo estar de acuerdo", seguía Esteban sin dar su brazo a torcer, a pesar de los intentos de la experta de hacerle entender que estaba diciendo la verdad.

Con un tono de voz cada vez más elevado, Belén aseguraba que "yo tengo una prima que es una trabajadora social y a mí esto me parece, de su parte, muy justiciero. Si tan mal están las leyes lo que tienen que hacer los políticos, en vez de estar en programas de televisión, es arreglar la situación".

"Lo que estoy diciendo es verdad, Belén, no me estoy inventando nada. Hay miles de mujeres que no son famosas, que no están sentadas aquí, que no tienen la oportunidad de contar su historia, de contar su verdad para poder seguir vivas. Y yo hablo en nombre de esas mujeres. Todo lo que estoy diciendo es absolutamente cierto", sentenciaba del Cid.

Estos peligrosos mensajes de Belén Esteban eran señalados por la audiencia a través de las redes sociales. Y es que los espectadores del programa no podían entender cómo se le estaba permitiendo a dos colaboradores sin formación en violencia de género poner en duda las palabras de una experta en temas sociales. Incluso la periodista Pilar Eyre se preguntaba el sentido de invitarla y no creerse sus palabras.

Sería genial que cuando se hable el tema de violencia de género, todos los colaboradores fueran especialistas y no se les diera voz a machistas ignorantes como Antonio Montero o Belén Esteban. Son muchas las mujeres asesinadas, por favor: responsabilidad. #SABADODELUXE — FeministaAntifascistaVegana 🔻✊🏿💪🏻💜 (@FeministaVegan2) March 27, 2021

Que ignorante la belén esteban.... Hoy nadie le para los pies, como se atreve a negar lo que consuelo cuenta, está haciendo el mismo discurso que cuando discutió con JJ... está blanqueado el maltrato, que asco..no quiero ver ha Belen esteban #rocioseguirviva2 pic.twitter.com/R4An9QDZf2 — Lorena Nistal (@ninfa1311) March 27, 2021

Llevan a una experta en temas sociales y luego no se la creen @DeluxeSabado — Pilar Eyre (@pilareyre) March 27, 2021

Lo siento pero por muy pro Belén que yo sea, no entiendo como permiten que Belén Esteban le grite a una experta sobre este tema... Queda demostrado que para hablar de estos temas deberían de llevar a profesionales y no a colaboradores/periodistas del corazón. #rocioseguirviva2 — Manu (@soymanulalia) March 27, 2021

#SabadoDeluxe #RocioVerdad2

Vaya tufito machista hay hoy en Sálvame Deluxe, entre María Patiño, Belén Esteban y Antonio Montero. Que ascazo como están intentando tirar por tierra la lucha contra la violencia machista! Son más simples que una alcayata ! — Jonathan Rodriguez (@Jedah78) March 27, 2021