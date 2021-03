Paz Padilla regresa a 'Got Talent' con el arranque de las semifinales

Paz Padilla se incorporará este viernes a la sexta edición de Got Talent tras haber estado ausente durante todas las Audiciones por la fase terminal del cáncer que estaba sufriendo su marido. La presentadora volverá a estar en la mesa del jurado en el próximo programa, en el que arrancarán unas ajustadas semifinales.

"Me encanta este programa y me siento una privilegiada por poder participar en él. Como no he estado en las Audiciones todo ha sido nuevo para mí y lo he vivido a tope, como la primera vez que subí a un escenario", relata la gaditana en un comunicado adelantado por Mediaset.

Tras su ausencia en las Audiciones, Paz Padilla ha valorado con entusiasmo su experiencia en las Semifinales de Got Talent, cuatro galas decisivas en las que la cadena asegura que "la emoción y el espectáculo están asegurados y la lucha por el triunfo está más disputada que nunca". Telecinco emite la primera de ellas este viernes 26 de marzo a las 22:00 horas con Santi Millán como maestro de ceremonias.

Cambio de escenario

'Got Talent' celebra su primera semifinal con la reincorporación de Paz Padilla.

La versión española de uno de los talent shows más exitosos del mundo se traslada desde el Teatro Coliseum de Madrid a su espectacular plató en Mediaset España para acoger a los 46 artistas elegidos por Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez entre todos los que consiguieron al menos dos síes en las Audiciones. En la primera gala podrá verse un resumen de la deliberación y los seleccionados se unirán a los diez clasificados por Pase de Oro.

En cada semifinal actúan 14 artistas. Uno de ellos va directo a la Gran Final mediante Pase de Oro unánime de los jueces; al acabar la velada, el público vota por sus cuatro concursantes favoritos y el que más apoyo recibe también se convierte automáticamente en finalista; de los tres restantes, el jurado elige uno más y lo catapulta a la Gran Final, en la que exclusivamente el público escoge entre los doce finalistas al ganador del programa y de los 25.000 euros de premio.

Sin favoritos

El jurado se enfrenta a una de las semifinales más ajustadas de 'Got Talent'. Mediaset

La sexta temporada del concurso plantea una competición muy equilibrada, tal y como señala Santi Millán: "No hay un claro favorito, no creo que haya ningún concursante que destaque sobre los demás. Son todos fantásticos".

Dani Martínez se explica en el mismo sentido: "Creo que esta edición está muy igualada. La temporada pasada, Hugo, el niño del tambor, fue tan espectacular que aunque tenía contrincantes muy buenos lo suyo era demasiado potente, tenía un talento absolutamente increíble. Pero este año la cosa está muy reñida, hay mucho nivel".

"Los espectadores van a disfrutar mucho el camino de estas impresionantes semifinales", apunta Risto, y añade Edurne: "Desde que arrancaron las Audiciones ya empecé a pensar quién podía ser el ganador. Este año estoy contenta porque nos hemos librado de la difícil tarea de elegirlo nosotros".