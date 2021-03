Ricky Merino: "A las personas LGTBI nos falta la sororidad que tienen las mujeres"

Ricky Merino ha demostrado ser uno de los concursantes más polifacéticos de Operación Triunfo 2017. Tras su paso por el programa, el artista ha compaginado su carrera musical con su faceta como comunicador, que le ha otorgado oportunidades tan valiosas como presentar el primer talent show de Netflix en España, ¡A cantar!.

Con el reciente lanzamiento del sencillo Es lo que hay, Ricky ofrece una declaración de intenciones que para él supone "un renacer" en el que está dispuesto a mostrarse tal y como es. Por ello, ha querido contar con la presencia en el videoclip de dos importantes acompañantes en este proceso vital: Ana Guerra y Roi, sus compañeros de la Academia que se han convertido en dos de sus mejores amigos.

Espontáneo, divertido y con pocos filtros, el cantante ha protagonizado más de una polémica tuitera. En 2018 tuvo que desinstalarse Twitter durante una semana tras ejercer como miembro del jurado español en Eurovisión y situar a Italia, una de las candidaturas favoritas, en el puesto 18. Más recientemente, ha vuelto a ser objeto de críticas en redes por afirmar que le habría ido mejor en la música siendo heterosexual. Todo ello lo aborda sin tapujos en conversación con BLUPER.

¿Cómo te sientes tras lanzar Es lo que hay?

La acogida ha sido buena, al público que ya tenía le gusta y también estoy viendo un acercamiento a un público nuevo al que también le está gustando, así que estoy muy contento.

¿Sientes que tienes un público fiel?

¡Totalmente! Es muy guay tener un público que te acompaña desde el principio y al que le gustas por quien eres, porque han conectado contigo y con tu propuesta. Son muy fieles y hasta sé quiénes son algunos, porque me llevan acompañando muchos años.

En el videoclip aparecen Ana Guerra y Roi, ¿cómo surgió la idea de su cameo?

Me gusta llamarlo colaboración audiovisual (ríe). A mí me gusta mucho trabajar con amigos y tener esa sensación de manada. En este vídeo quería que hubiese gente alrededor de mí y nadie mejor que mis amigos. Roi y Ana son dos de las personas que veo más a menudo y se han convertido en mis mejores amigos, así que quería que estuvieran en este lanzamiento que para mí es un renacer.

En la canción dices "es lo que soy, si no te gusta ¿qué más da?". ¿Te ha costado mucho llegar a esa determinación?

Cuesta mucho, sobre todo en una profesión en la que estamos tan expuestos. Esta canción es un himno para reafirmarme. Todos buscamos que los demás nos acepten para al final aceptarnos, así que esta canción me sirve para aceptarme a mí mismo pese a cómo me puedan ver los demás, ya no busco la aprobación externa sino la mía personal.

En ese sentido, ¿la exposición de OT es un arma de doble filo?

No lo veo así, no me gusta ese concepto. OT te da una visibilidad maravillosa y es cuestión tuya cómo la trabajes y qué oportunidades cojas. Todos los que hemos pasado por ese programa y después hemos tenido oportunidades se las debemos a OT. Estás expuesto y la gente va a opinar sobre tu trabajo, pero eso es algo que hubiera ocurrido con o sin OT, lo único que hace el programa es saltarte escalones.

Roi y Ana Guerra aparecen en el videoclip de 'Es lo que hay'.

¿Cómo está la relación con tus compañeros de edición?

Tenemos una relación muy buena. Esto es como cuando acabas el instituto y después cada uno hace su vida y vas perdiendo un poco el contacto, pero todos tenemos ese cariño. Tengo más contacto diario con los de Madrid, pero nos llevamos todos muy bien.

¿Sigue existiendo el grupo de WhatsApp?

Creo que todas las ediciones de OT de la historia tienen su propio chat de WhatsApp. Nosotros lo seguimos teniendo y yo soy muy de chats. Soy de los que habla bastante, aunque para no incordiar a todo el mundo también tenemos grupos paralelos con los que tenemos más contacto entre nosotros.

En noviembre sorprendiste a tus fans colaborando con Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión 2014. ¿Cómo se gestó ese proyecto?

Yo soy eurofan y pensaba que iba a ser imposible. Mi equipo dijo "vamos a escribir a su oficina de management y a ver qué dicen" y respondieron que sí superrápido. Ahora Tom [el artista tras el personaje de Conchita] se ha convertido en un amigo, cuando estuvimos grabando en Austria me vi muy reflejado en él.

Eso te ha convertido en el primer artista español en colaborar con un ganador de Eurovisión. ¿Qué se siente?

Me lo dijeron en una entrevista y ni siquiera me lo había planteado de esa manera. Tuve que informarme a ver si realmente era así. Para mí es un honor. La gente me decía "lo has hecho antes que Ruth Lorenzo" (ríe).

Además, en 2019 fuiste miembro del jurado español en el Festival. ¿Cómo lo viviste?

Cuando recibí esa llamada casi lloro. El año anterior fui con RTVE a cubrirlo y viví el Festival desde dentro. Ese año Roi y Miriam estuvieron en el jurado y yo pensaba "qué responsabilidad tan grande tienen". Así que cuando me lo ofrecieron a mí me lo curré, fui con mis tablas para puntuar por separado la canción, la puesta en escena, el directo... y ser lo más objetivo posible. Me lo tomé muy en serio.

Ricky asegura que su nuevo sencillo supone un renacer en su carrera.

El jurado suele estar en el punto de mira de los eurofans. ¿Sentiste esa presión?

Sí, se nota porque es un porcentaje muy alto lo que digamos cinco 'mataos'. Sentí una gran responsabilidad e intenté ser lo más objetivo posible, voté lo que sentí viendo el ensayo y luego me dieron hostias porque no estaban de acuerdo con las puntuaciones que di.

¿Te sentiste libre a la hora de votar?

Me sentí libre porque me mintieron (ríe). Pregunté si iba a salir lo que votáramos individualmente y me dijeron que sólo se sabría la media del jurado español, así que me sentí libre para ser honesto. Luego se publicaron mis votaciones y me tuve que desinstalar Twitter una semana.

De haberlo sabido, ¿habrías intentado contentar más a los eurofans?

Sí, y eso es una mierda, porque es justo lo que no hay que hacer, así que fue mejor no haberlo sabido. Yo fui muy honesto, me criticaron mucho por poner una puntuación media a Italia, a mí la canción me encantaba pero la puesta en escena me supo a poco y eso bajó la media que le di.

¿Qué opinas de la candidatura española de este año?

Blas me encanta. No es porque sea mi amigo, creo que tenemos a uno de los mejores candidatos que podíamos tener. Es un seguro, sé que va a ir y lo va a hacer perfecto porque es un currante. Sus dos propuestas eran muy buenas y Voy a quedarme era mi favorita, así que estoy encantado y sé que lo va a bordar.

¿Te atreverías a representar a España en Eurovisión?

Hace años diría "sí, de cabeza". Hoy diría que sí, pero el vértigo es mayor porque ahora veo la presión que se puede tener. Es algo que no descartaría, igual que hay artistas que no quieren y lo dicen claramente, a mí me parece un honor y una oportunidad única representar a mi país en un festival como Eurovisión.

Además de cantante, eres comunicador y defiendes la figura del artista-presentador. ¿Crees que en España es más complicado destacar en muchos ámbitos a la vez?

Sí, es un perfil que tenemos y que existe, pero en España se suele sesgar mucho al artista, parece que un cantante sólo puede ser cantante y un presentador sólo puede presentar. Tenemos esa idea arcaica y fuera de nuestras fronteras vemos que los artistas se forman en muchas tareas: Lady Gaga tiene formación en teatro musical, Hugh Jackman puede presentar los Oscar y también ha hecho musicales. Pero aquí parece que si haces muchas cosas es porque no eres realmente bueno en algo.

¿Tienes algún referente de comunicador-artista en España?

Mi referente es Edurne. Está en la tele, hace la música que le da la gana, conciertos... y nadie cuestiona su talento, pero le ha costado un montón. Ahora está en un buen momento y podemos ver que ese perfil de artista existe, me parece un ejemplo claro.

Tras estar al frente del chat de OT y del primer talent show de Netflix, ¿qué formato te gustará presentar?

Me gustaría enlazar la tele y la música. Me encantaría que volviese un programa tipo 'Música sí' y poder presentarlo. Ahora mismo en España no hay programas musicales ni muchos espacios a los que un artista pueda ir a hacer promoción de su trabajo.

Hace unos meses causaste mucho revuelo por decir en una entrevista que te habría ido mejor siendo heterosexual. ¿Crees que se entendió mal lo que quisiste decir?

Se malinterpretó totalmente. No se me entendió porque no se me quiso entender. La entrevista era muy larga y era muy fácil coger un fragmento y buscar el retuit fácil. Que piense que me habría ido mejor siendo hetero no me exime de mi responsabilidad como artista ni me estoy culpando a mí mismo por ser homosexual. Simplemente pienso que un cantante homosexual desde el primer día que empieza su carrera tiene menos oportunidades dentro de una industria en la que lo 'mainstream' es el amor heterosexual. Por eso dije que me habría ido mejor siendo hetero, porque habría tenido oportunidades que siendo homosexual no tengo. Sigo opinando lo mismo.

¿Crees que los casos de Ricky Martin o Pablo Alborán, que tardaron años en salir del armario, demuestran lo que dices?

Cada uno tiene sus motivos para ocultarlo y no los sabemos. Yo me quedo con que hayan salido del armario y me parece que es muy positivo que gente con esa visibilidad lo haga, porque van a ayudar mucho.

¿Has detectado un cariz homófobo en las críticas que recibes en redes?

Yo no soy consciente de mis haters porque tengo las redes sociales muy capadas. Pero la verdad es que no recibo mensajes de odio con tono homófobo por parte de heterosexuales. Desgraciadamente el perfil de la gente que me insulta es de personas del colectivo LGTBI que a lo mejor no se sienten representados por mí. No quiero pensar que tiene un matiz homofóbico, igual nos falta unirnos más y apoyarnos como colectivo, como la sororirad entre mujeres, y me da mucha pena que sea así.