Lo cínico de despedir a Antonio David tras usarlo como cebo o proteger a su mujer para 'Supervivientes'

Carlota Corredera iniciaba este lunes Sálvame Limón anunciando que, tras la emisión anoche de los dos primeros episodios de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, habían decidido cesar cualquier vinculación laboral con Antonio David Flores.

"Mediaset España ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo audiovisual", añadía la presentadora, recalcando que querían comenzar la tarde con esta decisión.

Una decisión correcta, pero que llega tarde y cargada de un exacerbado cinismo. Y es que no podemos olvidar que tanto la productora como el grupo han mantenido en nómina al ex guardia civil, a pesar de que ya conocían cuál era el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco y, sobre todo, la existencia de esos informes en el que los psicólogos estimaron que encontraron causa-efecto.

muy importante que digan esto para la gente que defienda a antonio david a capa y espada pic.twitter.com/YlVwfGWSzY — peri (@T5Comento) March 22, 2021

De hecho, el mismo día que anunciaban que emitirían dicha serie documental, Sálvame dejó para el final del programa la reacción del propio Antonio David Flores. "¿Le han pagado mucho por esto para contar la verdad para seguir? ¿O para contar su verdad para seguir ganando dinero?", decía el ya excolaborador.

La cosa no se quedaba ahí. Sólo dos días después, el programa seguía jugando a crear expectación de cara al domingo trasladándose hasta el domicilio de Antonio David para que estallara contra Rocío Carrasco y mintiera al decir que había sido absuelto por una denuncia por violencia de género física y psicológica. Falso. No fue absuelto, sino que la denuncia fue archivada.

Aunque sin duda lo más hipócrita es cómo Mediaset España ha intentado salvar el fichaje de su mujer, Olga Moreno, por Supervivientes 2021 antes de que todo este asunto le estallara en las manos y no hubiera vuelta atrás.

Lo cínico de despedir a Antonio David, pero haber salvado el fichaje de su mujer para 'Supervivientes'

El pasado martes 16 de marzo, Telecinco tenía programado anunciar el fichaje de Marta López en Ya es mediodía. Sin embargo, todo se tuerce cuando se toma la decisión de emitir el documental de Rocío, contar la verdad para seguir viva el siguiente domingo, y desde la cadena se opta por adelantar el fichaje de Moreno.

De no haber sido así, Mediaset se jugaba no poder contar con la mujer de Antonio David en el reality ya que, tras la emisión del documental, los espectadores se le hubiesen echado encima. De hecho, no son pocos los que ya piden que la mujer del ex guardia civil debería renunciar a participar en el programa.

La duda ahora es: ¿Quién defenderá a Moreno en plató? ¿Será Rocío Flores a pesar de que pesa sobre ella una condena por haber maltratado a su madre? ¿O será que están pensando en hacer show con todo este asunto?