Evitar otro caso Carlota: así se explica la drástica decisión de Mediaset y Cuarzo con las 'Tentaciones'

La noticia saltaba a primera hora de la mañana de este miércoles 17 de marzo: Carlos Algora, uno de los tentadores más conocidos de la actual edición de La Isla de las Tentaciones por sus coqueteos con Lucía y Lola, había sido detenido por la Guardia Civil por su supuesta participación en los abusos sexuales a una mujer durante una fiesta ilegal en una casa de Colmenarejo (Madrid).

Apenas unos minutos después empezaba a producirse un cruce de llamadas entre Cuarzo Producciones, la productora del programa, y Mediaset España, para ver qué decisión tomar ante tamaña crisis. En el horizonte, otro caso por presuntos abusos que terminó por explotarle en las manos al grupo de comunicación: el de Carlota Prado.

Y aunque aquí los hechos que se investigan no tienen relación con el programa, el cuál se grabó hace meses, cadena y productora eran conscientes de que la bola podía seguir creciendo a lo largo del día, ya que precisamente Carlos era uno de los protagonistas de la gala del miércoles.

Las horas pasaban y el silencio por respuesta. De hecho, la cuenta oficial de Mediaset España en Twitter seguía a lo suyo tuiteando como si no hubiera pasado nada. "Cuando te preguntan si vas a ver hoy y mañana 'La Isla de las Tentaciones'. Tú: Yes, yes, yes, yes, claro que yes".

Un tuit que enfadaba a las redes sociales, donde se pedía al grupo de comunicación que dijera algo al respecto y se le recordaba que, en el caso de Gran Hermano, optara por guardar silencio durante días y dejara las disculpas en manos de Zeppelin TV.

Sin embargo, poco antes de las seis de la tarde, Mediaset España y Cuarzo Producciones mandaban un comunicado a los medios en el que anunciaban que, aunque los hechos investigados no tenián relación con el dating show, habían decidido borrar todo rastro de Carlos del programa, incluso retirando la gala 9 ya subida a Mitele PLUS.

Asimismo, manifestaban su "condena y tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual, situaciones que lamentablemente aún se producen en nuestra sociedad". Un comunicado que cortaba de raíz el problema, evitaba una nueva crisis de imagen y comunicación para el grupo, y ayuda a la futura vuelta de Gran Hermano.

La desacertada reacción

Y es que no hay que olvidar que la mala gestión del Caso Carlota llevó a Mediaset España a tener que cancelar la segunda edición de GH DÚO, adelantar Supervivientes a febrero y precisamente apostar por la primera edición de La Isla de las Tentaciones en Telecinco.

Entonces, incluso rostros como Risto Mejide afeó a sus jefes por la reacción ante los hechos conocidos. "Me parece muy desacertada la reacción (de Mediaset), muy mal llevada. Como trabajador de esta casa me llevan los demonios cuando se calla ante acusaciones tan graves como las que se están vertiendo sobre los programas y los colegas de esta casa", explicaba.

"No entiendo este silencio. ¿Tanto cuesta hacer lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Salir y decir esto con toda la honestidad y con mucha más información y legitimidad que yo? Por supuesto, sería maravilloso en una gala de Gran Hermano. El que calla parece que otorga. Y en este caso me consta que no que no es así. Y una reacción a tiempo habría evitado muchos quebraderos de cabeza", finalizaba.

Después de que vieran a la luz nuevas informaciones sobre el presunto abuso sexual a Carlota Prado en GH Revolution, lo que trajo consigo la posterior fuga de anunciantes de GH VIP, Mediaset emitió un comunicado de 192 palabras en el que no pidió perdón a la víctima. En su lugar, el grupo parecía más preocupado por sus anunciantes o sacar pecho de su audiencia.

José María y Carlota

La vuelta de 'Gran Hermano'

Sea como fuere, el grupo terminó pagando cara su arrogancia y el formato Gran Hermano lleva descansando desde diciembre de 2019, pendiente también del juicio por el mal llamado Caso Carlota (Caso José María López).

No obstante, como ya publicamos, el programa volverá en su edición con famosos el próximo otoño. Eso sí, previamente, Zeppelin TV anunció un nuevo protocolo de prevención y actuación ante situaciones de abuso sexual en entornos de alta visibilidad.

Esta guía incluye más de 40 acciones que ayuden a prevenir situaciones de abuso o agresión sexual, así como pautas para identificarlas y gestionar el acompañamiento. Entre estas acciones no se incluye, sin embargo, la medida de instaurar la política cero alcohol en la casa.

En este nuevo protocolo se rebaja un poco la exigencia hablando de que "evitar situaciones en las que se pueda producir una ingesta excesiva de alcohol u otras substancias que puedan alterar el estado de conciencia y puedan dar lugar a situaciones peligrosas".