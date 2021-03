El importante mensaje de Pocholo en 'El Hormiguero' contra las fiestas: "Es una irresponsabilidad"

Pocholo ha reaparecido este jueves en televisión tras un tiempo apartado de los focos. El recordado personaje acudía como invitado a El Homiguero para contar cómo es su vida actual en Ibiza y promocionar su nuevo negocio: una línea propia de mochilas que homenajean el histórico momento que protagonizó en Hotel Glam.

A pesar de ser un icono de la fiesta y la 'buena vida', el sobrino-nieto del dictador Franco ha querido lanzar un mensaje de responsabilidad ante la pandemia del coronavirus. Pocholo ha confesado a Pablo Motos que se siente "aterrado de ser hombre" por la amenaza para la humanidad que supone la actual situación.

El empresario asegura que siente "mucho respeto" ante lo que está ocurriendo y le duele "en el alma" que tantas personas estén sufriendo la Covid-19. Es por esto que pide responsabilidad para acabar cuanto antes con esta pandemia: "Yo soy fiesta pura, pero en este momento tan grave me parece una falta de respeto y de responsabilidad", ha aseverado.

Pocholo afirma que sigue siendo el mismo de siempre, aunque ha sorprendido a Pablo Motos al desvelar que ha dejado de beber: "Antes bebía lo que me echasen, pero, en un momento dado, todos los hábitos que tienes se basan en unas premisas y si falla una, el hábito se deshace".

Además, el invitado ha recordado sus míticas fiestas en Ibiza, desvelando todos los detalles de esas quedadas que podían alargarse durante casi una semana. "Anunciábamos en los periódicos '¿Has perdido un medallón?'. Entonces la gente se interesaba y asistía como si fuese a un camping, pero con zona de baile. La fiesta duraba cinco días, y hacíamos medallones para venderlos. Había mucho sexo entre baile y baile", ha relatado. "Era poblar ese espacio natural", recalca Pocholo, dejando claro que después dejaban todo bien limpio.

Su línea de mochilas no es el único proyecto que Pocholo ha presentado en el programa, pues también ha anunciado que publicará un libro sobre su vida: "Durante la pandemia no tenía mucho que hacer. Me gusta mucho filmar todo, he grabado mucho y he decidido hacer un libro de auto analítica sobre cómo he vivido".