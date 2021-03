¿Quiénes van a 'Supervivientes 2021'? Así están las quinielas

Noticias relacionadas 'Supervivientes' regresará a Honduras tras descartar Canarias

Este lunes 8 de marzo, Mediaset comenzaba a calentar los motores de lo que será la próxima edición de Supervivientes 2021. Y es que el grupo de comunicación ofrecía un vídeo promocional en el que Jorge Javier, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Jordi González emulaban a los protagonistas de la mítica serie Los vigilantes de la playa.

De momento, Mediaset solo avanza que veremos Supervivientes “próximamente”, mientras encadena imágenes de los presentadores en motos de agua y flotadores, sin dejar de lado el famoso helicóptero desde el que saltan los concursantes.

Así, la cuenta atrás ha comenzado y se espera que en breve los diferentes programas de Telecinco y Cuatro desvelen poco a poco el nombre de los participantes que se pondrán rumbo a Honduras, tal como ha ocurrido en los últimos años. Algunas fuentes señalan que Supervivientes 2021 comenzará el jueves 8 de abril a las 22.00 horas, aunque de momento no hay confirmación.

¿Quiénes van a ‘Supervivientes 2021’?

Como cada año, las quinielas de posibles participantes están llenas de nombres. Uno de los que comenzaron a sonar con fuerza fue el de Kiko Rivera, quien ya participó en la edición de 2011. Aquella aventura televisiva acabó para el DJ a los 35 días, cuando tuvo que abandonar su aventura por un problema de salud, relacionado con la gota.

Hay que recordar que en los últimos años, Supervivientes se ha caracterizado por invitar a vivir de nuevo la experiencia a concursantes que tuvieron que abandonar por razones médicas, como le ocurrió, por ejemplo, a Antonio Tejado, que concursó en 2014 y 2016. O a Violeta Magriñán, a la que le aseguraron una plaza para el año siguiente, cuando tuvo que salir de Honduras por unos fuertes dolores de tripa, en la edición de 2019 (si bien no pudo aceptar la propuesta en 2020 de nuevo por temas de salud).

“No, no, no. ¿De dónde lo habéis sacado? No está la cosa para ir a Supervivientes” decía Kiko Rivera a los periodistas que estaban en la puerta de su casa una vez que se publicó la información. Una negación que es lógica, ya que no podría decir nada hasta que la cadena anunciase su nombre.

En algunos portales se habla de que en Supervivientes 2021 se concursará por parejas. ¿Sería su tío Agustín Pantoja el que acompañase a Kiko? Y es que según Socialité, el hermano de Isabel Pantoja también es otro de los fichajes bomba que se preparan.

En los años 80 Agustín Pantoja alcanzó cierta popularidad como cantante de canción ligera, si bien luego se retiró de la vida pública y se convirtió en la mano derecha de la tonadillera. Su posible desembarco en Supervivientes serviría para conocer más a este personaje del que tantas horas se ha hablado en Sálvame, pero del que realmente se sabe poco.

El verdadero motivo por el que Agustín Pantoja ha abandonado Cantora y se encuentra en Madrid no es otro que el de someterse a las pruebas necesarias para participar en la próxima edición de 'Supervivientes' 🔥 #Socialité432 https://t.co/YBAXAkwbdx — SOCIALITÉ (@socialitet5) March 6, 2021

También está el vidente Paco Porras entre los posibles concursantes. Tal como informaba este portal en exclusiva, el vidente que se hiciese conocido por leer el futuro en frutas y verduras ha superado las pruebas médicas y ha firmado el precontrato para participar en el programa.

De ir a Honduras, Paco Porras podría conseguir un buen pellizco de dinero para salir de los graves problemas económicos que Sálvame destapó hace unas semanas. Con él, Telecinco seguiría apostando por el espíritu del 'tamarismo' que tan bien le ha funcionado con las participaciones de Yurena, Loli Álvarez o Tony Genil en otras ediciones.

Además de Paco Porras, otro de los nombres que baraja la productora para la nueva edición es el de Alejandro Albalá, quien tendría precontrato. El exnovio de Isa Pantoja ya estuvo en Honduras durante una semana en 2018 como 'fantasma del futuro', si un año más tarde terminaría concursando en GH DÚO en lugar de en Supervivientes.

¡Alejandro Albalá es el fantasma del futuro! Convivirá una semana con los concursantes 😱 > https://t.co/0FBgMJbayp | #SVÚltimaHora pic.twitter.com/PlHAZrYQXR — Supervivientes (@Supervivientes) May 23, 2018

Volviendo al tema de parejas, dos de los personajes más mediáticos del mundo del corazón durante el confinamiento podrían verse las caras en Honduras. Y es que, según el periodista televisivo Rocco Steinhäuser, tanto Marta López como Alexia Rivas habrían firmado el precontrato para ir a Supervivientes.

Recordemos que Marta López era pareja de Alfonso Merlos, y que el periodista le fue infiel con Alexia Rivas, desliz que se reveló durante una entrevista por videollamada. Con Marta y Alexia entre sus filas Telecinco se aseguraría una buena dosis de morbo a lo largo de toda la edición, pues el tema de la infidelidad acabaría saliendo a la palestra antes o después. En algunas quinielas de Supervivientes también estaría Efrén Reyero, con el que Marta López también tuvo un idilio.

Otros nombres que completan las listas de posibles participantes son el torero José Ortega Cano; José Luis el padre de Marina de La isla de las tentaciones; el torero José Antonio Canales Rivera o su ex Cynthia Ruiz, y Mar Torres, conocida por ser la primera novia de Froilán.

Tom Brusse y Melyssa Pinto, Charo Vega, Fayna Bethencourt, Isaac Lobo, Makoke, Amor Romeira, la cantante La Húngara y Olga Moreno, pareja de Antonio David, también forman parte de los rumores del casting de Supervivientes 2021.

Cerramos este baile de nombres recordando la entrevista que Rafael Amargo dio a Sábado Deluxe hablando de sus problemas legales. Cuando estaba a punto de irse dio a entender que pronto le veremos en Supervivientes, y que junto a él estará Maite Galdeano, otra que aparece en muchas quinielas. “Vamos a tener oportunidad de estar juntos mucho tiempo” dijo el bailaor, mientras que Jorge Javier Vázquez se limitaba a decir “uy, uy”.