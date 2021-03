Paco Porras, a un paso de 'Supervivientes 2021': ya ha superado las pruebas médicas

Paco Porras está a un paso de convertirse en concursante oficial de Supervivientes 2021. Telecinco lleva semanas trabajando en esta nueva edición del reality y el famoso vidente prevé viajar a Honduras para unirse a esta aventura televisiva.

Según ha podido conocer BLUPER en exclusiva, el otrora exitoso adivino ha superado las pruebas médicas y ha firmado el precontrato para participar en el programa de supervivencia, por lo que es más que probable que su nombre esté finalmente en la lista de concursantes.

Con este fichaje, Supervivientes se garantiza la dosis de 'tamarismo' que tan bien le ha funcionado con las participaciones de Yurena, Loli Álvarez o Tony Genil en otras ediciones. Además, para el vidente supondrá la oportunidad de volver a la televisión y recuperarse de los graves problemas económicos que él mismo ha desvelado recientemente.

Además de Paco Porras, otro de los nombres que baraja la productora para la nueva edición es el de Alejandro Albalá. El exnovio de Isa Pantoja ya estuvo en Honduras durante una semana en 2018 como 'fantasma del futuro' y es uno de los famosos que ha firmado el precontrato para participar en la edición de 2021.

Gran susto

Paco Porras sufría un infarto de miocardio en julio de 2020. Mediaset

El pasado verano, el entorno de Paco Porras recibía con gran preocupación la noticia de que el adivino había sufrido un infarto de miocardio. El programa Sálvame informaba de que se encontraba ingresado "muy grave" en la unidad de cuidados intensivos del hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde se le sometió con éxito a un cateterismo.

Junto a él en el hospital estuvo, precisamente, su amigo Toni Genil, otro de los personajes de la generación Crónicas Marcianas, que fue quien alertó a Kiko Hernández de lo sucedido. "Pensaban que perdía la vida", desvelaba el colaborador en directo.

Problemas económicos

Seis meses después del grave bache en su salud, Paco Porras reaparecía en Sábado Deluxe y desvelaba el infierno por el que estaba pasando. Arruinado, el vidente confesaba que había tenido que aceptar prostituirse tras ser víctima de un engaño: "Fui a aquel chalet de Altea pensando que iba a hacer sesiones esotéricas y cuando llegué allí me prostituyeron (...) Me quedé sin un céntimo con esta crisis que estamos pasando y tuve que dejar que me prostituyeran y humillaran", relataba.

El adivino detallaba las vejaciones que sufrió durante su estancia en el chalet: "Llegaron a mearme en la boca y tuve dejar que me hicieran una doble penetración anal (...) Me tenían allí retenido posiblemente con la ayuda de alguna sustancia que anulaba mi voluntad (...) Encima de que me han denigrado no he cobrado ni un duro, escapé de allí sin un céntimo, la madamme se quedó con todo". Una dura experiencia que le ha dejado secuelas físicas y psicológicas.

Supervivientes 2021, en marcha

El equipo de 'Supervivientes' viajará a Honduras en las próximas semanas. Mediaset

La cuenta atrás para la llegada de Supervivientes 2021 ha comenzado y, aunque la cadena aún no ha desvelado la fecha en la que prevé estrenar la edición, todo apunta a que tomará el relevo de La isla de las tentaciones en Telecinco. Así, tal y como ha adelantado El Confi TV, la cadena pretende arrancar su emisión después de Semana Santa.

No obstante, el equipo del programa viajará en las próximas semanas hasta los famosos cayos de Honduras para comenzar con la preproducción del programa, mientras que en Madrid la productora sigue buscando los nombres para cerrar la lista definitiva de concursantes que pisarán finalmente Honduras.