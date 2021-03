¡Acabemos con las filtraciones de ‘Drag Race España’! Apostemos por la magia del formato

Esta semana, los fanáticos del universo de RuPaul’s Drag Race se encontraban con una filtración sobre la edición española, actualmente en grabación. Sin que aún se haya presentado a los medios el plató del programa, las reinas participantes o el nombre de los jueces invitados, un perfil de Twitter subió unas imágenes en las que se veía a una concursante de Drag Race España caminando por la pasarela, y la reacción de los jueces a su desfile.

Unos segundos que han sido suficientes para destripar varias cosas de una sola estocada, un vídeo que parecía grabado en la sala de realización del Drag Race España, o quizá en la de montaje. Una zancadilla al formato a la que se le puede sumar el baile de nombres de posibles concursantes que se leen día sí, día también, a través de las redes sociales.

Cualquiera que siga perfiles del concurso se habrá encontrado montajes del posible elenco final (cuando aún no conocemos siquiera el número de participantes). Y muchas informaciones de todo tipo al respecto. Que si tal reina participa porque no usa las redes sociales. La otra a la que le ofrecieron concursar y renunció porque dice que no le pagan. La de más allá, que está de reserva, esperando que echen a alguna compañera y la llamen a ella para cubrir el hueco. Y la otra, que hace un mes subió stories haciéndose nuevos trajes y ahora no responde las menciones.

Hacer teorías sobre el programa está bien, es lícito e interesante. Qué categorías podría haber en los retos, quién sería ideal como jurado, qué retos esperamos ver, qué personajes nos gustaría ver en el Snatch Game.

Sin embargo, hacer filtraciones (como la del citado vídeo), así como intentar destripar el casting, es algo juega en contra de todos. Rompe la magia del programa, impide crear una ilusión desde cero. Todos los que nos topamos con esas imágenes ya sabemos cómo será el plató, y quién estará como juez invitado. Es como enseñar el traje de la novia dos meses antes de la boda. Algo que no procede.

Además, está echando tierra por encima al equipo de producción. Drag Race España era un formato muy demandado por los espectadores del concurso matriz, RuPaul’s Drag Race. Se esperaba con ilusión la llegada de un concurso con un discurso de igualdad y de diversidad tan necesario a nuestra televisión.

Como suele ocurrir con otras filtraciones (como las de Eurovisión), esos primeros segundos que se han visto de estraperlo solo han servido para atacar, para decir que qué mala decisión es tal miembro del jurado, o si la participante está o no a la altura de sus homólogas estadounidenses.

Los que quieren disfrutar del programa una vez se estrene deberían evitar la difusión de estas imágenes filtradas, no hacerse eco de las mismas, y confiar en el equipo. Como dijo La Prohibida el día que desmintió que fuese la presentadora, nos toca “apoyar el programa y sus decisiones, seguro que es un show maravilloso, y os pediría a todos que hicierais lo mismo. ¡Apoyemos el trabajo y las decisiones de las productoras! Disfrutemos de la cultura Travesti y Drag de España, los profesionales saben muy bien lo que hacen y lo vamos a disfrutar todos muchísimo”.

El problema de las filtraciones en ‘RuPaul’s Drag Race’

El tema de las filtraciones en el universo Drag Race no es exclusivo de España, conste. El concurso comenzó su andadura en el año 2009, y en su tercera temporada, el sitio web del controvertido Perez Hilton publicó (de forma correcta) que quién iba a ganar RuPaul's Drag Race incluso antes de que comenzase.

Esto hizo a la productora cambiar su forma de elegir a la vencedora a partir del siguiente año, y desde entonces (si la crisis sanitaria lo permite) en lugar de vivir una coronación en estudio, se graba y edita un evento en vivo. La producción graba imágenes de todos los finalistas ganando el premio final, y luego se emite en directo la elegida.

En los años posteriores también hubo temporadas de Drag Race en los que se anunció el orden de eliminación, o las temáticas sobre las que giraría el programa mucho antes de que la temporada comenzara a emitirse. En el All Stars 2 fue el exnovio de una concursante quien filtró un montón de información después de una ruptura.

Lo de las filtraciones de Drag Race se puso más serio en el año 2018. World of Wonder, la productora del programa (también en España) demandó a un perfil en las redes sociales llamado RealityTVLeaks. El usuario colgaba en Twitter e Instagram imágenes y vídeos inéditos de RuPaul's Drag Race All Stars antes de que se transmitiese cada nuevo episodio, y World of Wonder le reclamó 300.000 dólares.

En la demanda se indicaba que las acciones legales se debían “robo ilegal y la difusión pública de episodios” de All Stars, y acusaban a RealityTVLeaks de eliminar “información que identifica a WOW como el propietario y autor de los derechos de autor”.

Muchas de las filtraciones, además, han resultado falsas con el tiempo. En el citado All Stars 3 trajo de vuelta a la competición por primera vez a una ganadora, BeBe Zahara Benet, la vencedora de la primera temporada de Drag Race.

Pronto comenzaron a circular rumores en Internet de que BeBe era en realidad un topo que serviría como informante de RuPaul, una especie de consejera, pero al final resultó que, esos rumores eran falsos, ya que BeBe en realidad estaba compitiendo en el programa con todas las de la ley.