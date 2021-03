Las graves consecuencias de la arriesgada (y necesaria) decisión de TVE de adelantar el prime time

Con el fin de promover la racionalización de los horarios, la conciliación familiar, el descanso y el consumo responsable de televisión, RTVE adelantaba el pasado septiembre la emisión de los programas de máxima audiencia, para que comenzarán justo después del Telediario 2, a las 22:05 horas.

La medida, una de las mayores demandas que se hacían al Defensor de la Audiencia, era muy arriesgada ya que la cadena tuvo que dar marcha atrás en 2015 en su decisión de implantarla después de sufrir una importante caída de audiencia.

Y así ha vuelto a suceder. Con la dura competencia de El Hormiguero, El Intermedio, First Dates o los previos de La isla de las tentaciones, las series de TVE se han visto seriamente afectadas en términos de audiencia hasta anotar sus mínimos en cuota, arrastrando a la pública a su mínimo histórico en febrero con un 8,6%.

Como entonces, el caso más clamoroso ha sido el de Cuéntame cómo pasó. Y es que, además del habitual desgaste del tiempo tras casi 20 años en antena, la ficción ha caído por debajo de los dos millones de espectadores y sólo promedia un 11% de cuota.

Lo interesante del fuerte acento de Félix Gómez en ‘La Caza. Tramuntana’

Sin embargo, no puede pasar desapercibido que la histórica ficción sobre los Alcántara es la serie más vista en diferido de toda la televisión, pues en enero cosechó una media de 427.000 espectadores en esta modalidad de demanda.

Es decir, que la serie de Ganga Producciones acumularía de media 2,3 millones de espectadores, más que cualquier otra ficción española y que le acercaría a los datos de la turca Mujer.

Y lo mismo ocurre con La Caza. Tramuntana. Tras anotar un 14% y 2.159.000 espectadores en su primera temporada denominada como Monteperdido y emitida en 2019, la ficción ha caído a un 6,9% y 1.208.000 espectadores.

Pero, como ya publicamos, la ficción protagonizada por Megan Montaner, Alain Hernández y Félix Gómez obtuvo una media de 400.000 espectadores en diferido en enero. Es decir, que incrementa su audiencia total hasta 1,6 millones de espectadores.

Por su parte, Maestros de la costura, que promedia un 10,6% de cuota de pantalla y 1.301.000 espectadores, también suma algo más de 300.000 espectadores más en diferido.

Nueva expulsión polémica en ‘Maestros de la costura’: adiós a Javier, el fallero

La responsabilidad de los medios

Por todo ello, desde BLUPER llevamos tiempo defendiendo que los medios debemos fijarnos más en el número de espectadores totales que consiguen sus programas y series en vez de en la cuota de pantalla. "Más que nada porque ya sabemos que las privadas juegan a engordar el dato alargando sus programas hasta la madrugada o troceándolos".

Por ejemplo, la emisión de este martes de la turca Mi hogar, mi destino anotaba un 13,5% y 486.000 espectadores en el late night a partir de las 01:20 horas; y Love is in the air un 13,4% y 1.553.000 espectadores, de 22:45 a 01:20 horas, en un dato que se ha llegado vender de forma positiva.

Asimismo, el pasado jueves el Express de La isla de las tentaciones anotaba un 19,7% y 3.491.000 espectadores, mientras que la gala a partir de las 23:20 horas se disparaba a un 27,8% y 3.174.000 espectadores.

Por su parte, el previo de El Hormiguero de 22:01 a 22:12 horas promediaba un 12,5% y 2.307.000 espectadores, mientras que el programa de 22:12 a 23:17 horas anotaba un 16,9% y 2.998.000 espectadores.