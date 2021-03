Qué ver hoy en televisión: programas recomendados para este martes 2 de marzo

La 1

¿Recuerdas tu primer beso? ¿Tu primer sueldo? ¿Tu primera ruptura amorosa? ¿Tu primer “cariño, esto no es lo que parece”? La Noche D habla esta semana de las inolvidables “primeras veces” en un programa que sorprenderá desde el monólogo inicial de Dani Rovira a partir de las 22:05 horas.

Los espectadores conocerán las primeras veces en el amor, en el trabajo y en cualquier circunstancia de la vida de unos invitados de excepción: Los Morancos, Loles León, Candela Peña y Secun de la Rosa. Además de un invitado secreto que el resto de participantes deberán descubrir y con el que los espectadores se reirán mucho. Una pista: sus iniciales son Y.R. (Yolanda Ramos).

A lo largo de #laNocheDprimeraVez los espectadores descubrirán divertidísimos episodios insólitos en sus carreras y disfrutarán de los retos, juegos y secciones que Dani Rovira les plantee con la ayuda de Antonio Resines, Pepe Viyuela, Lara Ruiz y David Perdomo.

Además, el programa repasará con Jorge y César Cadaval sus sketches y personajes de más éxito, se intercambiarán los papeles para ver cuánto saben de las primeras veces del otro, y rememorarán, con la ayuda del Comandante Lara, uno de los formatos de chistes de más éxito de nuestra televisión.

Los Morancos

La 2

Canciones para la polémica

El fondo documental de RTVE contiene un sinfín de maravillas, sin embargo, también hay cosas que hoy en día chirrían en nuestra cabeza y que difícilmente pasarían el filtro de lo que se llama “políticamente correcto”. Esta semana en 'Cachitos incorrecto', Cachitos de hierro y cromo se ha puesto las gafas de historiador para mirar el pasado y revisar esos vídeos y canciones que despiertan esa neurona del “¿esto está bien?”, y cuya emisión sería más que discutible o generaría debate social en 2021.

Pues se viene un #CachitosIncorrecto.



Las canciones del @ArchivoRTVE que no pasan el filtro de lo políticamente correcto, las que generaron polémica o censura o aquellas puestas en escenas más que controvertidas...



Martes a las 22h en @la2_tve. pic.twitter.com/RLahcIXb9C — Cachitos (@cachitos_tve) February 27, 2021

Antena 3

Martínez- Almedia, en El Hormiguero

El Hormiguero 3.0 recibe por primera vez al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Con él analizarán los intensos meses que ha vivido la capital de España en medio de la crisis sanitaria global y repasarán lo más destacado de la actualidad a partir de las 21:50 horas en Antena 3.

Una nueva entrega del fenómeno ‘Mujer’

Sarp quiere que Nezir libere a su familia, pero hay algo que olvida: Nezir no solo quiere matarlo, sino también quiere hacerlo sufrir. Por ello, Nezir ha ideado un plan muy retorcido que incumbe sobre todo a los familiares más queridos de Sarp.

Para Arif, la única forma de deshacerse de la calumnia que le ha llevado a la cárcel injustamente es un buen abogado. Aunque está decidido a no hablar para proteger a Bahar, se quedará en shock después de conocer la identidad de su abogada. Y mientras Ceyda no duda en expresar su opinión a Emre sobre Sirin, Hatice descubrirá un secreto de Enver...

Telecinco

Eda se convierten en la nueva rival de Serkan, en 'Love is in the air'

En el capítulo 46 de Love is in the air que Telecinco emite a partir de las 22:45 horas, Efe Akman entra en acción. Tras la ruptura de Serkan y Eda, el accionista le ofrece a Eda una oferta de trabajo que no podrá rechazar. ¿Cómo se tomará Serkan la noticia? El padre del empresario se siente en deuda por todo el daño ocasionado indirectamente a Eda y ahora también, por el daño que le ha hecho su hijo.

Ya en el 47, haber tomado la decisión de dejar a Eda y volver a ser el que era está empezando a pasar factura a Serkan. Tras la presentación de un nuevo proyecto, el cliente querrá a Eda y Serkan trabajando en el mismo equipo.

laSexta

Xavier Sardà en 'Palo y Astilla'

Marcado por la prematura muerte de su madre, Xavier Sardà recuerda su dura infancia y la especial relación su padre Jaume en Palo y Astilla, a partir de las 22:30 horas en laSexta. Un hombre viudo y con pocos recursos que sacó adelante a sus cuatro hijos. Xavier Sardà abre sus recuerdos para buscar el origen de su sentido del humor, su sarcasmo y sus inquietudes políticas.