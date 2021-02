Rafael Amargo, en el ‘Deluxe’: “Hace siete años que no me meto una raya de cocaína”

Tras un sonoro plantón hace dos meses, el bailaor Rafael Amargo se sentaba este domingo en el sillón del Deluxe, en Telecinco. El artista, que a veces se ha convertido en concursante en espacios como Expedición Imposible o Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition (formato este último del cual resultó ganador) se abrió en canal sobre su detención el pasado diciembre, justo antes de estrenar la obra Yerma.

“Es una cosa muy seria, voy a tener que sufrir un tiempo. Pero está muy bien encauzado, al final del túnel está la guinda del pastel” apunto Amargo, que fue acusado de tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal.

El granadino aseguró que tras esto hay una “mano negra”. “Esa mano negra no tiene nombre y apellido, yo abro la puerta de mi casa a todo el mundo. Quiero al ser humano y soy tan generoso que me pasan muchas de estas cosas” relataba.

Sobre las acusaciones, Rafael Amargo asegura ser “inocente, pero muchos ya me han condenado sin haberse producido el juicio” y cree que ha sido una víctima. “Como se ha comprobado en mi casa no había nada. En mi casa no se vende droga, se vende alegría y arte” añadía.

Además, aclaró que él no dio un plantón al programa. “No os dejé plantados, el contrato no estaba firmado y yo no estaba preparado en mitad del proceso judicial. Estaba triste y nervioso” explicó al inicio de la charla con Jorge Javier Vázquez, que ejercía de presentador. “La gente que me quiere está preocupada, mi familia y mis amigos se reunieron conmigo para decirme que tenía que ingresarme y descansar”, asegura.

Sobre su relación con las drogas, Rafael Amargo afirmó que hace siete años “que no me meto una raya de cocaína” y que ahora está “en la Universidad de Barcelona haciendo un máster de drogodependencia”.

Dice Rafael Amargo que lleva 7 años sin meterse coca... #amargodeluxe pic.twitter.com/tT87Oi1NUz — Periodista de Derechas®️ (@periodistavip) February 21, 2021

También hubo cabida en el encuentro para hablar de su mala relación con María Patiño, quien a su juicio se la tiene “sentenciada cuando yo no le di una entrevista en otra cadena” y pidió que “no se meta con mis padres ni con mis hijos. Yo no me he metido con su familia”.

Otro de los puntos que habló Rafael Amargo es de su estrecha amistad con Cristian Suescun, participante de La casa fuerte junto a su madre Maite Galdeano. Según Amargo, entre ellos hay una “conexión muy bonita”, pero que entre ellos no ha sucedido nada “ni con dinero ni sin dinero”. “Yo le quiero mucho, es mi amigo”, añadía.

Ya al final de la entrevista, Rafael Amargo dio a entender que pronto le veremos en Supervivientes, y que junto a él estará Maite Galdeano, otra que aparece en muchas quinielas. “Vamos a tener oportunidad de estar juntos mucho tiempo” dijo el bailaor, mientras que Jorge Javier Vázquez se limitaba a decir “uy, uy”.