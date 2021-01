Año 2020. Se ha superado el pico de la pandemia y Antonio, que sigue ingresado en el hospital por covid-19, también parece que ha superado una de sus batallas, aunque todavía le queda un largo camino para recuperarse completamente de las secuelas que le ha dejado el coronavirus.

Paralelamente, en el año 1992, Antonio sigue también ingresado en el hospital. Toda la familia está muy preocupada por su evolución. Ha conseguido salir de la operación, pero tiene una lesión medular y hay riesgo de que sea irreversible y no pueda volver a caminar. Mercedes no se separa de él en ningún momento y le pide que no se rinda.

Las sospechas de que el atropello de Antonio ha sido intencionado cobran fuerza cuando Catalina se presenta en el hospital, muy nerviosa, y dice que cree saber quién ha sido.