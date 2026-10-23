Ana, dueña de una marca de moda con taller en la India: "Piensan que voy allí por que es barato, pero lo hago por su tela"

Aragón destaca por contar con grandes diseñadores en el mundo de la moda.

Tras el éxito de la Aragón Fashion Week, el sector sigue acaparando todas las miradas gracias a firmas con sello aragonés, como 'Amani', una marca que, con tan solo cuatro meses de vida, se encuentra en pleno auge.

Fundada por la diseñadora zaragozana Ana Valero, la firma ha superado los 13.000 seguidores en redes sociales, ha duplicado sus ventas y ha consolidado su presencia en la pasarela de la Aragón Fashion Week 2026.

La vocación de Ana por el diseño no nació en las aulas, sino de una pasión que cultiva desde niña.

"La moda me apasiona desde siempre, pero de una forma casi enfermiza. Volvía locos a mis padres, de verdad. Con nueve años, recuerdo que, cuando nos íbamos de viaje, si había una marca que me gustaba, quería ir a buscarla y verla", ha confesado Valero.

Hace cinco años, la zaragozana decidió aprender a coser en la capital aragonesa, en la academia de Victoria López, donde recibió su formación. Con la ayuda de su mentora, comenzó a confeccionar sus propias prendas, combinando estampados y colores muy característicos.

La respuesta del público ante sus diseños fue inmediata. La diseñadora comenzó a acaparar miradas allá donde iba.

"Yo viajo bastante con mi marido y la gente me paraba, de verdad, por la ropa que llevaba. Recuerdo estar en Tokio, junto a un templo, cuando una chica me preguntó de dónde era mi vestido. Nunca me había pasado algo así", ha señalado la diseñadora.

Marca con sello aragonés

Tras recibir el consejo decisivo de su profesora, Victoria López, Ana y su marido acordaron lanzar la firma 'Amani' al mercado el pasado mes de junio.

La marca centra su catálogo exclusivamente en la moda femenina y se caracteriza por el uso de colores vivos, la combinación de estampados y las prendas con personalidad, pensadas para provocar un auténtico flechazo en quien las viste.

El lema de la firma, impreso en el reverso de la etiqueta de cada prenda junto al nombre de Amani, resume su filosofía, "Vestirse para una misma".

"Me encanta esa idea de vestirse para una misma. De hecho, esta frase aparece incluso en las etiquetas de mi ropa. Con esto quiero transmitir que no hay que vestirse para los demás, sino para verse guapa una misma", ha destacado la fundadora de la firma.

Inspirada en el uso de tejidos de casas internacionales como Etro e Isabel Marant, la diseñadora viajó en 2023 a la India junto a su marido para seleccionar proveedores y comprobar sobre el terreno la calidad de los materiales.

"Yo sabía que allí había una gran riqueza en el sector textil. Habrá gente que piense que voy a la India porque es barato, pero no es así, quería que las telas fueran precisamente esas", ha subrayado Valero.

Dueña de la firma de moda 'Amani' Ana Valero

Además, 'Amani' colabora con un taller indio comprometido con la formación y la inserción laboral de personas que vivían en la calle, ofreciéndoles una oportunidad de futuro.

"El patronaje y el diseño se realizan en Zaragoza, mientras que la confección se lleva a cabo en la India. Estuve allí tres meses para supervisar la primera colección que lanzamos para este invierno", ha explicado la fundadora de la firma.

El rápido crecimiento de 'Amani' ha supuesto para la diseñadora una inyección de motivación para seguir avanzando con más fuerza y hacer realidad sus sueños.

"Ahora tengo la mirada puesta en continuar a tope y seguir creciendo. Esta acogida me ha dado un chute de energía y me ha hecho pensar: “¡A por todas!”. Incluso quiero hacerlo mejor. Me encantaría tener un local para que los clientes pudieran venir", ha destacado la fundadora de 'Amani'.