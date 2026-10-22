El Vino de la Amistad de ATADES cumple quince años impulsando oportunidades para personas con discapacidad

Imagen de la familia institucional en la presentación del vino de la amistad 2026 ATADES

Los beneficios de la venta se destinarán a proyectos de inserción sociolaboral impulsados por el Centro Especial de Empleo Gardeniers.

ATADES y ENATE, junto a CEOE Aragón, han presentado hoy la XV edición del Vino de la Amistad, una iniciativa solidaria que cumple quince años convirtiendo cada botella en una oportunidad para generar empleo y favorecer la inclusión de personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo.

La presentación ha servido para dar a conocer la nueva añada de este proyecto solidario, impulsado conjuntamente por ATADES y ENATE desde 2012, y que cuenta un año más con la colaboración de la artista aragonesa Eva Armisén, quien ha cedido los derechos de reproducción de una de sus obras para ilustrar la etiqueta de la botella, titulada 'Dejarme la piel por amor'.

Durante el acto, la presidenta de ATADES, Susana Álvarez, ha destacado el valor de una iniciativa que "demuestra que las alianzas sostenidas en el tiempo generan oportunidades reales para las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo".

Asimismo, ha agradecido el compromiso de quienes hacen posible este proyecto y ha señalado que "quince años después seguimos compartiendo la misma ilusión y el mismo propósito: construir una sociedad más inclusiva a través de iniciativas que unen solidaridad, empresa y cultura".

Por su parte, la directora de Marketing, Comunicación y Enoturismo de ENATE, Ana Gállego, ha señalado que “quince años después, el Vino de la Amistad sigue emocionándonos como el primer día.

Para ENATE es un verdadero orgullo seguir recorriendo este camino junto a ATADES y comprobar, año tras año, que esta colaboración continúa creciendo sin perder lo más importante: su esencia humana”.

El Vino de la Amistad demuestra que un gesto sencillo puede ayudar a conseguir grandes cosas y que la colaboración entre empresas y entidades sociales es una gran herramienta solidaria.

"Detrás de cada botella de este vino hay compromiso, inclusión y oportunidades de empleo para personas con capacidades diversas. Las empresas aragonesas tenemos mucho que aportar en este camino trabajando junto a entidades como ATADES para construir una sociedad en la que todo el talento encuentre su espacio”, ha destacado la directora general de CEOE Aragón, Ana López.

La presentación, celebrada en CEOE Aragón, ha contado también con la intervención de la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero.

El acto ha reunido además a representantes institucionales, empresariales y sociales de Aragón, así como a usuarios y profesionales de ATADES, que han querido respaldar esta iniciativa con su presencia.

Una vendimia con protagonismo de las personas

Los asistentes han podido conocer en primicia la nueva botella del Vino de la Amistad y disfrutar de un vídeo que recoge algunos de los momentos vividos durante la vendimia celebrada el pasado 9 de septiembre en los viñedos de ENATE, en Salas Bajas (Huesca).

En esa jornada participaron personas usuarias del Centro Residencial Sonsoles, del Centro Residencial y Ocupacional Integra Aragón y de Autismo, quienes colaboraron en la recogida de la uva y protagonizaron el tradicional pisado de uva simbólico que marca el inicio de cada nueva edición del proyecto.

La experiencia se completó con una visita a la bodega y una jornada de convivencia compartida.

Algunas de las personas participantes en la vendimia han asistido también a la presentación de esta XV edición, convirtiéndose nuevamente en protagonistas de una iniciativa que pone el foco en las capacidades, la participación y la inclusión. Ellos se han mostrado “emocionados e ilusionados por vivir un momento tan especial”.

Durante la presentación han compartido algunas de sus experiencias en torno al proyecto y al significado de participar en una iniciativa como esta. Entre ellas, destaca la reflexión de una de las personas usuarias asistentes, quien aseguró que para ella participar en el Vino de la Amistad es una forma de “dejarme la piel por amor”, en referencia al título de la obra de Eva Armisén que ilustra la etiqueta de esta edición.

Impulso a la inserción sociolaboral

Los beneficios obtenidos con la venta del Vino de la Amistad 2026 se destinarán a impulsar los proyectos de inserción sociolaboral de ATADES y sus centros especiales de empleo, concretamente a través de Gardeniers, favoreciendo la formación, capacitación y acceso al empleo de personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo.

Quince años de compromiso compartido

El Vino de la Amistad nació en 2012 fruto de la colaboración entre ATADES, ENATE y la artista Eva Armisén. Desde entonces, la iniciativa se ha consolidado como un ejemplo de alianza entre el ámbito social, empresarial y cultural, demostrando cómo la colaboración puede transformarse en oportunidades reales para las personas.

Dónde adquirir el Vino de la Amistad

Las personas interesadas podrán adquirir el Vino de la Amistad en las oficinas centrales de ATADES, situadas en la calle Octavio de Toledo, 2, y en Espacio Garden, en la avenida Clara Campoamor, 25, de Zaragoza. También estará disponible durante el Rastrillo Navideño Solidario de ATADES.