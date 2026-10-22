La gran feria de las setas a partir del 24 de octubre en este pueblo: degustaciones gratis, música y espectáculos de magia

El otoño es tiempo de setas y en Aragón hay muchos pueblos que aprovechan esta época del año para organizar ferias micológicas.

Se organizan jornadas con salidas al monte, talleres de cocina, degustaciones, música y diferentes actividades.

En la comarca de las Cinco Villas, las Jornadas Micológicas regresan este 2026 con propuestas para todos los públicos.

Setas silvestres Shutterstock

Aunque el programa se extiende hasta diciembre, las primeras citas llegan este mismo mes de octubre y tienen dos protagonistas: Navardún, el sábado 24, y Urriés, el sábado 31.

Es una oportunidad para disfrutar de la naturaleza, conocer mejor las especies que crecen en los bosques y, de paso, descubrir la gastronomía del territorio.

Ambas localidades han preparado una jornada en la que las setas serán las grandes protagonistas, pero también habrá espacio para la cocina, la música y el entretenimiento.

Navardún

Navardún será el encargado de inaugurar las Jornadas Micológicas de las Cinco Villas, este sábado 24 de octubre.

La programación comenzará a las 9.00 con una salida al monte acompañada por un micólogo del Parque Micológico de Ultzama, una actividad para aprender sobre las setas que crecen en el entorno.

La mañana continuará con una propuesta gastronómica. A las 12.00 tendrá lugar un taller con degustación de cordero ecológico asado procedente de Gordún, en la Val de Onsella.

La actividad incluirá una charla sobre la cría ecológica del cordero, su alimentación y los beneficios de este tipo de carne.

Media hora después, a las 12.30, llegará el momento de observar de cerca los ejemplares recogidos durante la salida. Los micólogos se encargarán de su exposición y clasificación.

La gastronomía volverá a ocupar el centro de la jornada a las 14.30, con una comida popular en la que las setas serán el ingrediente principal.

Para participar es necesario reservar previamente en el teléfono 615 020 087.

La programación terminará con música en directo. A las 19.00, el grupo Igualmente, con Mosicaires e Inma Carne, ofrecerá un concierto gratuito.

Urriés

Una semana después, Urriés tomará el relevo con una jornada que combina micología, gastronomía y entretenimiento, el 31 de octubre.

La actividad comenzará a las 9.30 con una salida al monte. El punto de encuentro será la plaza Nueva, desde donde los participantes podrán salir en busca de setas.

Urriés. Turismo de Aragón

A las 12.00 llegará uno de los momentos más curiosos del programa: la selección de los ejemplares recogidos y la entrega de un premio a la seta comestible más grande y mejor conservada.

La cocina será la siguiente protagonista.

Entre las 13.00 y las 14.00, el cocinero Luis Berzosa impartirá un taller en la Sala el Calabozo para acercar a los asistentes a la preparación gastronómica de las setas.

Después se celebrará una comida popular, para la que es obligatoria la inscripción previa por WhatsApp en el teléfono 639 777 784.

La tarde continuará con una propuesta diferente. A las 18.00 habrá un espectáculo de magia y humor con Juan Capilla, dentro del programa Al Abrigo en Cinco Villas. La jornada concluirá a las 19.30 con un tardeo amenizado por un DJ.

Plan de otoño

Las Jornadas Micológicas de las Cinco Villas están promovidas por la comarca desde 2011, en colaboración con los ayuntamientos participantes, que diseñan y organizan las actividades de cada localidad.

Aunque las citas de Navardún y Urriés son las primeras del calendario, el programa continuará durante noviembre y principios de diciembre en otros municipios, con nuevas salidas al monte, talleres y propuestas gastronómicas.

Las actividades continuarán el 1 de noviembre en Fuencalderas e Isuerre, y llegarán a Longás el día 14 y a Lobera de Onsella el 21.

El 22 de noviembre será el turno de Uncastillo y Castiliscar, mientras que Lacorvilla se estrenará en esta programación el 6 de diciembre.

También está prevista la participación de Biel y El Frago, cuyos programas se darán a conocer más adelante.

De este modo, las jornadas recorrerán distintos pueblos de las Cinco Villas durante buena parte del otoño, con propuestas que combinan naturaleza, divulgación y gastronomía.

La iniciativa ofrece así una excusa para acercarse a los pueblos de las Cinco Villas en pleno otoño y disfrutar de una de las actividades más características de esta época: descubrir las setas y aprender a reconocerlas, siempre con las debidas precauciones.